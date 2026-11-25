Ubisoft представила трейлер, посвящённый сюжету Rayman Legends Retold. В ролике разработчики раскрыли завязку обновлённого приключения: таинственный злодей распространяет разложение по Поляне грёз, и Рэйману вместе с друзьями предстоит остановить надвигающуюся угрозу.

Новая версия знаменитого платформера предложит не просто возвращение знакомых уровней, но и дополнительные материалы. Игроков ждут загадочное шестое царство, четыре новых музыкальных уровня, эпические полёты на драконах и Пещера испытаний, где можно будет проверить свои навыки. Визуальную составляющую также переработали, а сюжетные ролики получили озвучку.

За музыкальное сопровождение отвечают Кристоф Эраль и Грант Киркхоп. Они объединили знакомые мелодии с новыми композициями, которые дополнят путешествие Рэймана. Особое место вновь займут музыкальные уровни: здесь придётся прыгать и двигаться в такт ритму, чтобы успешно преодолевать препятствия.

Rayman Legends Retold позволит пройти всё приключение как в одиночку, так и в компании до четырёх человек за одним экраном. Кооператив дополнен возможностью соревноваться за Лумсы и мешать друг другу в погоне за Теенси. Также вернётся режим «Кунг-Фут» с улучшенным управлением, бонусами и настраиваемыми правилами.

Разработкой занимаются Ubisoft Montpellier и Ubisoft Milan. Rayman Legends Retold выйдет 3 декабря на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC. Игра появится в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Store.