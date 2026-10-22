Rayman Legends Retold получит скины из лучшей игры 2025 года - Clair Obscur: Expedition 33

Ubisoft официально подтвердила, что Rayman Legends Retold получит скины по мотивам Clair Obscur: Expedition 33. В игре появятся знаменитые образы с багетами, ставшие одним из самых узнаваемых элементов культовой французской RPG. Clair Obscur: Expedition 33 также стала триумфатором The Game Awards 2025, завоевав пять наград, включая главную — «Игра года».

Новые образы станут своеобразным подарком от одной французской студии другой. Кроссовер посвящён успеху Clair Obscur: Expedition 33 и её необычному чувству юмора, которое полюбилось игрокам по всему миру.

Скины получат Рэйман и Барбара. Рэйману достанется металлическая рука, напоминающая протез Гюстава из Clair Obscur, а оружие Барбары превратится в багет. При этом Глубокс и Гранд Минимус, судя по представленным материалам, останутся без тематических нарядов.

Скины будут доступны всем игрокам с первого дня продаж Rayman Legends Retold — покупать дополнительное издание или DLC для этого не потребуется. Они дополнят другие тематические наряды, возвращающиеся из оригинальной Rayman Legends.

Ранее в утечках также упоминались скины по мотивам Astro Bot, однако Ubisoft пока не подтвердила их появление. Теперь, когда сотрудничество с Clair Obscur стало официальным, поклонники надеются увидеть и второй кроссовер.