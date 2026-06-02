Rayman Legends Retold: утечка показала ремейк с 3D-секциями и новым взглядом на классический платформер

В сеть попали первые скриншоты и ключевой арт Rayman Legends Retold, а также подробности из превью французских СМИ. И, судя по ним, Ubisoft делает куда более смелый шаг, чем просто «обновлённую графику». Речь идёт о полноценной переработке классического платформера с переходом к 2.5D и добавлением трёхмерных сегментов.
Релиз игры ожидается 1 октября на Switch 2 и других платформах, и уже сейчас видно, что проект пытается балансировать между уважением к оригиналу и заметным переосмыслением формулы. И это, честно говоря, редкий случай, когда ремейк вызывает не только ностальгию, но и вопросы — нужно ли было так глубоко трогать недавнюю классику.
Согласно превью, базовое управление и ощущение платформинга остаются знакомыми: точные прыжки, плавное движение и читаемые уровни никуда не исчезли. Но структура уровней теперь местами выходит за пределы строгой 2D-логики, а камера и перспектива начинают играть более активную роль.
Главное нововведение — 3D-секции, которые расширяют восприятие пространства. Они не превращают игру в полноценный трёхмерный платформер, но заметно меняют ритм прохождения. В превью их описывают как аккуратное расширение формулы, а не радикальный разрыв — и это, пожалуй, ключевой момент всей переработки.
Отдельно отмечаются эпизоды «Dragon Ride», где темп резко ускоряется, а игра уходит в более кинематографичный экшен с уклонениями и динамичными атаками. По ощущениям журналистов, это самые «экспериментальные» части ремейка, добавляющие контраст к классическому платформингу.
В целом Rayman Legends Retold выглядит не как косметический ремастер, а как попытка переосмыслить уже современную игру. И в этом есть риск: фанаты оригинала могут не принять изменения, но с другой стороны — Ubisoft явно не идёт по самому безопасному пути.
Лучше бы Rayman 2 ремейкнкли чем эту дичь
Оригинальная Rayman Legends вышла за месяц до релиза GTA V, а Rayman Legends Retold собираются выпустить за месяц до выхода GTA VI. Снова Rayman останется в тени, и нормальные игры по этой серии уже окончательно перестанут выходить...
Геймплейно и концептуально теже самые уровни?
И нафиг это надо?
Графику обновить?
Платформерам это без надобности. Реймен и так прекрасно выглядит. // Тарс Таркасс
Самый безопасный путь - сделать новые уровни и механики, назвать это другим подзаголовком и так продавать.
Вот это может быть интересно. // Тарс Таркасс