Rayman Legends: Retold - в сеть утекло название возможного ремейка культового платформера Ubisoft

В сети появилась новая утечка, связанная с возвращением Rayman. Пользователи заметили логотип Rayman Legends: Retold — предполагаемого ремейка знаменитого платформера Ubisoft.

О возможной переработке Rayman Legends инсайдеры говорят уже несколько лет. Ранее сообщалось, что проект курирует команда, связанная с разработчиками Prince of Persia, а сама Ubisoft подтверждала работу над «будущим Rayman». Теперь же появление логотипа выглядит как первое более осязаемое подтверждение того, что проект действительно движется к анонсу.

По информации Insider Gaming, полноценную презентацию Rayman Legends: Retold могут провести уже на следующей неделе, а релиз якобы намечен на 1 октября 2026 года. Пока Ubisoft официально ничего не подтверждала, поэтому к информации стоит относиться как к слуху.

Тем не менее сама идея возвращения Rayman выглядит вполне логично. На фоне бесконечных сервисных проектов и крупных открытых миров Ubisoft давно не хватало более компактных и ярких игр, которыми компания когда-то славилась. Оригинальная Rayman Legends до сих пор считается одним из лучших 2D-платформеров своего поколения, а потому интерес к возможному ремейку неудивителен — особенно в преддверии Summer Game Fest 2026.