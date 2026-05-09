ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Rayman Legends 30.08.2013
Экшен, Адвенчура, Аркада, Платформер, Юмор
8.9 765 оценок

Ремейк Rayman Legends могут анонсировать уже этим летом

IKarasik IKarasik

В сети появилась новая информация о возможном возвращении Rayman Legends. Инсайдер Том Хендерсон заявил, что Ubisoft может представить ремейк игры уже этим летом, а сам проект якобы получает очень положительные отзывы внутри компании.

По словам Хендерсона, обновлённая версия сохранит всё, за что фанаты любили оригинал — кооперативное прохождение, быстрый платформинг и фирменный визуальный стиль серии. Инсайдер также отметил, что слышит о проекте «много хорошего» от источников, знакомых с разработкой.

Разговоры о возвращении Rayman усилились после недавних заявлений главы Ubisoft Ива Гиймо. Ранее он намекнул, что Rayman: 30th Anniversary Edition была лишь началом «возвращения бренда», а впереди фанатов ждут новые анонсы.

На фоне приближающегося Summer Game Fest слухи выглядят особенно правдоподобно. Ubisoft пока официально не подтверждала существование ремейка, однако активность вокруг серии в последние месяцы заметно выросла.

Оригинальная Rayman Legends вышла в 2013 году и считается одной из лучших игр Ubisoft в жанре платформеров. Проект получил высокие оценки за анимацию, музыкальные уровни, кооператив и дизайн локаций, а со временем стал культовым среди поклонников жанра.

6
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
spaMER_ID

А что там "ремейкать"? У игры универсальный визуал, она годами не стареет. Разве что онлайн кооп сделать и сетевые испытания вернуть, но это очень тупо.

5
Night Driving Avenger

Ну это кринж после ленивого переиздания первой части ремейкать Legends, которая вообще в этом не нуждается. Ладно бы ремейк Рэймена 2, понимаемо, а это очередное страдание Гиймо фигней.

4
Stinger_Max

Конченые?