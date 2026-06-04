Ремейк Rayman Legends получит поддержку 4K и 60 FPS с рейтрейсингом на Nintendo Switch 2

На этой неделе компания Ubisoft официально анонсировала ремейк своего знаменитого платформера под названием Rayman Legends Retold. Новинка получит улучшенную графику, переработанный игровой процесс, новые уровни и режим совместной игры для четырех участников. Игра создается для ПК и всех актуальных консолей.

Особое внимание разработчики уделяют версии для преемницы Nintendo Switch. Технический директор Ubisoft Montpellier Тибо Ассандри в интервью изданию VGC сообщил, что на Nintendo Switch 2 игра получит поддержку технологии апскейлинга Nvidia DLSS. В режиме подключения к телевизору проект сможет работать в разрешении 4K, демонстрируя качество картинки на уровне Xbox Series S.

Создатели планируют достичь 60 кадров в секунду с включенным рейтрейсингом на всех платформах, включая Nintendo Switch 2. Для реализации этой сложной задачи разработчикам пришлось серьезно доработать графический движок Snowdrop. Эта технология изначально создавалась для масштабных открытых миров, что сильно помогло команде в оптимизации ремейка.

Релиз игры состоится 1 октября на PC, PS5, Xbox Series и Switch 2.