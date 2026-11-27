Руководство разработки Rayman Legends Retold рассматривает ремейк классического платформера 2013 года не как разовую ностальгическую акцию, а как фундамент для дальнейшего развития всей франшизы. Эту стратегию директор по реализации и анимации проекта Марко Ренсо раскрыл в недавнем выпуске подкаста The Game Informer Show в беседе с журналистом Кайлом Хиллиардом.

Во время интервью ведущий провел прямую параллель с недавним ремейком The Legend of Zelda Ocarina of Time, который в Nintendo называли способом научить молодых сотрудников принципам создания игр культовой серии. Марко Ренсо полностью согласился с таким сравнением и подтвердил, что команды Ubisoft Montpellier и Ubisoft Milan использовали переосмысление приключений безрукого героя в качестве схожей учебной площадки.

По словам постановщика, единственным способом по-настоящему глубоко изучить столь необычную вселенную остается непосредственная работа с ней. Путь к пониманию специфики бренда стартовал еще во время создания дополнения с Рейманом для Mario + Rabbids Sparks of Hope, где будущие авторы ремейка начали разбираться в уникальных чертах персонажей. В Rayman Legends Retold этот процесс продолжился шаг за шагом, что позволило научиться грамотно прописывать диалоги и актерскую игру героев.

Заставить этих персонажей вести себя так, чтобы это ощущалось правильно, не так уж просто. Чем лучше удается узнать их наизусть, тем легче становится работа, потому что они начинают восприниматься как настоящие люди и близкие друзья. Если смотреть в будущее, то Retold стал важной отправной точкой и ключевым шагом для развития серии.

- Марко Ренсо, директор по реализации и анимации Rayman Legends Retold

Постановщик уверен, что после завершения производства ремейка вся команда разбирается в мире Rayman намного глубже, чем 2 года назад. Полученный опыт помог не только сгладить внутренние споры между поклонниками 2D-игр и фанатами классической 3D-трилогии, но и заложил основу для развития лора, включая возможные ответы на вопросы о происхождении самого героя в следующих проектах.

Амбиции Ubisoft в отношении будущего серии не ограничиваются исключительно платформерами. Ранее продюсер бренда Лоик Гунон в общении с профильной прессой упоминал стремление превратить франшизу в масштабный проект с расширением аудитории в США и Азии, а также выходом за пределы игровой индустрии в формат комиксов и сериалов. В этом контексте обновленная сюжетная подача с озвученными роликами и более глубокой проработкой персонажей в ремейке выступает проверкой интереса публики к цельной мифологии вселенной.