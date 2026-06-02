Слух: Rayman Legends: Retold получит кооператив и бесплатную копию Rayman Origins

Инсайдер billbil-kun раскрыл новые детали ещё не анонсированной официально Rayman Legends: Retold. По его данным, переиздание культового платформера будет поддерживать локальный кооператив, однако онлайн-режим в игре не предусмотрен.
Главным бонусом станет бесплатная копия Rayman Origins Enhanced Edition, которая будет включена в комплект с Retold. Таким образом, игроки фактически получат сразу две игры серии в одном наборе.
Также сообщается, что владельцам физических копий всё равно придётся полностью скачивать игру через интернет, что может не понравиться коллекционерам.
Оригинальная Rayman Legends считается одним из самых высокооценённых платформеров в истории и уже включала ряд уровней из Rayman Origins. Судя по утечке, в Retold разработчики решили пойти дальше и добавить ремастер Origins целиком.
Официальный анонс игры ожидается в ближайшее время.
Даже не знаю кто это покупать будет, вроде и так все красиво в оригинале и прекрасно все играется, у убейсофт совсем крыша протекает.))
ну если будет полноценный кооператив, а не как в оригинс и легендс, тогда это переиздание стоит того
можно будет хотя бы с другом поиграть