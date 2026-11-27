В свежем выпуске подкаста The Game Informer Show прозвучало неожиданное признание о главном талисмане издательства Ubisoft. Директор по реализации и анимации ремейка Rayman Legends Retold Марко Ренсо в беседе с журналистом Кайлом Хиллиардом честно ответил на базовый вопрос о том, кем на самом деле является безрукий и безногий протагонист.

Поводом для дискуссии стал вопрос дочери ведущего, которая перед записью интервью попросила выяснить, относится ли герой к животным или людям. Марко Ренсо не стал уходить от ответа и признал, что разработчики до сих пор сами пытаются это понять. По словам постановщика, за годы существования бренда его лор оброс таким количеством вариаций и противоречивых деталей, что на старте работы над обновленной игрой авторам пришлось оглянуться назад и попытаться придать накопленной мифологии хоть какой-то смысл.

Примечательно, что в Rayman Legends Retold студия Ubisoft как раз сделала заметный акцент на расширении истории. В отличие от оригинального платформера 2013 года, переосмысление получило полноценно озвученные кат-сцены, нового антагониста, дополнительный мир Land of the Livid Dead и более тесное взаимодействие персонажей. Сценаристы даже прописали намеки на прошлое воительницы Барбары, биография которой раньше оставалась загадкой для самих создателей, однако тайна происхождения Реймана так и останется нераскрытой.

Представитель Ubisoft прямо уточнил, что объяснение природы героя не входит в задачи текущего проекта. Впрочем, внутри команды не считают подобную недосказанность недостатком и связывают ее с главной особенностью франшизы, противопоставляя ее проектам вроде Mario + Rabbids со строгими правилами правообладателей.

Это бренд, в основе которого лежат креативность и эффект неожиданности. В индустрии редко удается поработать над чем-то, что дает столько творческой свободы. Ключевая особенность этой вселенной заключается в том, что в ней действительно возможно все.

- Марко Ренсо, директор по реализации и анимации Rayman Legends Retold

Единственным незыблемым ориентиром для авторов остается статус положительного персонажа, приносящего миру равновесие. При этом в Ubisoft уже задумываются о будущем серии и рассматривают ремейк как важный шаг, после которого студия рассчитывает в грядущих проектах все же рассказать историю появления самого Реймана.