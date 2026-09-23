Стали известны системные требования Rayman Legends: Retold

Компания Ubisoft опубликовала системные требования Rayman Legends: Retold для ПК в преддверии выхода игры, запланированного на 3 декабря. Игра будет доступна также на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Одна звёздочка в списке требований означает, что игра будет работать и на более мощных конфигурациях, чем рекомендованные, а две звёздочки указывают на необходимость включения функции ReBar при использовании видеокарт Intel.

Минимальные (1080p / 60 FPS / Низкие настройки / Масштабирование: режим «Качество»)

Операционная система: Windows 10 (64-битная версия)

Процессор: Intel i3-8100 (3,6 ГГц), AMD Ryzen 3 3100 (3,6 ГГц)*

Оперативная память: 8 ГБ (двухканальный режим)

Видеокарта: Nvidia GTX 1660 (6 ГБ), AMD RX-5500 XT (4 ГБ), Intel Arc A580 (8 ГБ)**

Накопитель: 33 ГБ SSD

Версия DirectX: DirectX 12

Рекомендуемые (1080p / 60 FPS / Высокие настройки / Масштабирование: режим «Качество»)

Операционная система: Windows 11 (64-битная версия)

Процессор: Intel i5-8400 (2,80 ГГц), AMD Ryzen 5 3600 (3,60 ГГц)*

Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)

Видеокарта: Nvidia RTX 2060S (8 ГБ), AMD RX-5700 (8 ГБ), Intel Arc A750 (8 ГБ)**

Накопитель: 33 ГБ SSD

Версия DirectX: DirectX 12

Рекомендуемые для 2K (1440p / 60 FPS / Высокие настройки / Масштабирование: режим «Качество»)

Операционная система: Windows 11 (64-битная версия)

Процессор: Intel i5-8400 (2,80 ГГц), AMD Ryzen 5 3600 (3,60 ГГц)*

Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)

Видеокарта: Nvidia RTX 3070 (8 ГБ), AMD RX-6750XT (12 ГБ), Intel Arc B850 (12 ГБ)**

Накопитель: 33 ГБ SSD

Версия DirectX: DirectX 12 12

Рекомендуемые для 4K (2160p / 60 FPS / Настройки «Ультра» / Масштабирование: режим «Качество»)