Стали известны системные требования Rayman Legends: Retold

Компания Ubisoft опубликовала системные требования Rayman Legends: Retold для ПК в преддверии выхода игры, запланированного на 3 декабря. Игра будет доступна также на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Одна звёздочка в списке требований означает, что игра будет работать и на более мощных конфигурациях, чем рекомендованные, а две звёздочки указывают на необходимость включения функции ReBar при использовании видеокарт Intel.
Минимальные (1080p / 60 FPS / Низкие настройки / Масштабирование: режим «Качество»)
- Операционная система: Windows 10 (64-битная версия)
- Процессор: Intel i3-8100 (3,6 ГГц), AMD Ryzen 3 3100 (3,6 ГГц)*
- Оперативная память: 8 ГБ (двухканальный режим)
- Видеокарта: Nvidia GTX 1660 (6 ГБ), AMD RX-5500 XT (4 ГБ), Intel Arc A580 (8 ГБ)**
- Накопитель: 33 ГБ SSD
- Версия DirectX: DirectX 12
Рекомендуемые (1080p / 60 FPS / Высокие настройки / Масштабирование: режим «Качество»)
- Операционная система: Windows 11 (64-битная версия)
- Процессор: Intel i5-8400 (2,80 ГГц), AMD Ryzen 5 3600 (3,60 ГГц)*
- Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)
- Видеокарта: Nvidia RTX 2060S (8 ГБ), AMD RX-5700 (8 ГБ), Intel Arc A750 (8 ГБ)**
- Накопитель: 33 ГБ SSD
- Версия DirectX: DirectX 12
Рекомендуемые для 2K (1440p / 60 FPS / Высокие настройки / Масштабирование: режим «Качество»)
- Операционная система: Windows 11 (64-битная версия)
- Процессор: Intel i5-8400 (2,80 ГГц), AMD Ryzen 5 3600 (3,60 ГГц)*
- Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)
- Видеокарта: Nvidia RTX 3070 (8 ГБ), AMD RX-6750XT (12 ГБ), Intel Arc B850 (12 ГБ)**
- Накопитель: 33 ГБ SSD
- Версия DirectX: DirectX 12 12
Рекомендуемые для 4K (2160p / 60 FPS / Настройки «Ультра» / Масштабирование: режим «Качество»)
- Операционная система: Windows 11 (64-битная версия)
- Процессор: Intel i5-9400 (2,60 ГГц), AMD Ryzen 5 3600 (3,60 ГГц)*
- Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)
- Видеокарта: Nvidia RTX 4080 (16 ГБ), AMD RX-7900XTX (24 ГБ)
- Накопитель: 33 ГБ SSD
- Версия DirectX: DirectX 12
ПЛАТФОРМЕР с мылом на заднем фоне? ммм, с вас 4080 и масштабатор 😂🤣
Чё за бред ? игра с таким себе графикой ещё и с масштабированием они там потных ишаков нюхали.
Требование для 4к и вообще все системки полный бред с такой графикой.
Проще пс5