Судьба Rayman 4 будет зависеть от успеха Rayman Legends Retold

После анонса Rayman Legends Retold появились новые подробности о будущем серии. Инсайдер noarmsandnolegs, который ещё до презентации раскрыл детали ремейка, заявил, что Ubisoft уже подготовила предварительные планы по разработке Rayman 4.

По его словам, решение о запуске полноценного продолжения будет зависеть от коммерческих результатов Rayman Legends Retold. Если ремейк покажет хорошие продажи, компания готова продолжить развитие франшизы.

Позже эту информацию косвенно подтвердили и сами разработчики. Продюсер Rayman Legends Retold Лоик Гунон рассказал, что команда рассматривает возможность создания более амбициозной трёхмерной игры во вселенной Rayman, однако дальнейшие шаги будут зависеть от того, насколько успешно игроки примут ремейк.

Гунон также отметил, что Ubisoft уже сформировала новую команду и занимается перезапуском основ франшизы. Это может стать первым шагом к полноценному возвращению серии после многих лет отсутствия крупных релизов.