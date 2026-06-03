Ubisoft назвала случайностью совпадение релизов Rayman, Grand Theft Auto 6 и Black Flag

Разработчики Rayman Legends Retold обратили внимание на любопытное совпадение, связанное с релизом обновлённой версии платформера. Как и в 2013 году, новая игра о Рэймане выйдет практически одновременно с очередной частью Grand Theft Auto.

Тринадцать лет назад оригинальная Rayman Legends появилась на рынке всего за несколько недель до релиза GTA 5. Теперь Rayman Legends Retold готовится к выходу незадолго до запуска GTA 6. Более того, в том же году Ubisoft выпускает ещё и ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag, который также впервые увидел свет в 2013-м.

По словам бренд-продюсера проекта Лоика Гунона, никакого специального плана за этим не стоит. Он назвал ситуацию случайным совпадением и отметил, что команда сама была удивлена таким сходством между событиями 2013 и 2026 годов.

При этом Ubisoft рассматривает Rayman Legends Retold как важный шаг к возрождению франшизы. Разработчики не скрывают, что успех переиздания может повлиять на будущее серии и приблизить создание новой полноценной трёхмерной игры о Рэймане.

В отличие от ситуации тринадцатилетней давности, на этот раз между релизами Rayman и GTA будет больше времени, что может помочь платформеру избежать прямой конкуренции с одним из самых ожидаемых проектов индустрии.