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Rayman Legends 30.08.2013
Экшен, Адвенчура, Аркада, Платформер, Юмор
8.9 771 оценка

Ubisoft назвала случайностью совпадение релизов Rayman, Grand Theft Auto 6 и Black Flag

IKarasik IKarasik

Разработчики Rayman Legends Retold обратили внимание на любопытное совпадение, связанное с релизом обновлённой версии платформера. Как и в 2013 году, новая игра о Рэймане выйдет практически одновременно с очередной частью Grand Theft Auto.

Тринадцать лет назад оригинальная Rayman Legends появилась на рынке всего за несколько недель до релиза GTA 5. Теперь Rayman Legends Retold готовится к выходу незадолго до запуска GTA 6. Более того, в том же году Ubisoft выпускает ещё и ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag, который также впервые увидел свет в 2013-м.

По словам бренд-продюсера проекта Лоика Гунона, никакого специального плана за этим не стоит. Он назвал ситуацию случайным совпадением и отметил, что команда сама была удивлена таким сходством между событиями 2013 и 2026 годов.

При этом Ubisoft рассматривает Rayman Legends Retold как важный шаг к возрождению франшизы. Разработчики не скрывают, что успех переиздания может повлиять на будущее серии и приблизить создание новой полноценной трёхмерной игры о Рэймане.

В отличие от ситуации тринадцатилетней давности, на этот раз между релизами Rayman и GTA будет больше времени, что может помочь платформеру избежать прямой конкуренции с одним из самых ожидаемых проектов индустрии.

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4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Ну ну

kotasha

Только эта ремейк не новая игра.

GayFish

Вот только они не способны создать новые качественные игры, их максимум хватает на ремейк.

Кей Овальд

А оповествование принцесс это то же случайность?