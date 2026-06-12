Ubisoft не станет удалять оригинальную Rayman Legends после выхода Legends Retold

Ubisoft успокоила поклонников Rayman и подтвердила, что оригинальная версия Rayman Legends останется в цифровых магазинах после релиза Rayman Legends Retold.
Опасения игроков возникли из-за тенденции последних лет, когда после выхода ремастеров или ремейков издатели убирали оригинальные версии игр из продажи. Подобное ранее происходило с GTA Trilogy, Assassin's Creed 3, Dark Souls и рядом других проектов.
Однако в случае с Rayman Legends этого не случится. На вопрос одного из фанатов официальный аккаунт Rayman в соцсетях ответил коротко и ясно:
«Оригинальная Rayman Legends остаётся на месте».
Судя по всему, Ubisoft позволит игрокам самостоятельно выбирать между классической версией и обновлённым переизданием. Тем более что Legends Retold отличается не только улучшениями, но и заметно переработанным визуальным стилем.
Где они !!!
Ну и рожи они малюют) Мне еще вот эта понравилась из последних)
Лучше бы они вернули обратно в цифровые магазины игр оригинальную Assassins Creed 3 2012 года, а то от ремастера 2019 года аж блевать тянет, настолько там всё мыльное.
А зачем ей рот ольше груди..))