Ubisoft не станет удалять оригинальную Rayman Legends после выхода Legends Retold

Ubisoft успокоила поклонников Rayman и подтвердила, что оригинальная версия Rayman Legends останется в цифровых магазинах после релиза Rayman Legends Retold.

Опасения игроков возникли из-за тенденции последних лет, когда после выхода ремастеров или ремейков издатели убирали оригинальные версии игр из продажи. Подобное ранее происходило с GTA Trilogy, Assassin's Creed 3, Dark Souls и рядом других проектов.

Однако в случае с Rayman Legends этого не случится. На вопрос одного из фанатов официальный аккаунт Rayman в соцсетях ответил коротко и ясно:

«Оригинальная Rayman Legends остаётся на месте».

Судя по всему, Ubisoft позволит игрокам самостоятельно выбирать между классической версией и обновлённым переизданием. Тем более что Legends Retold отличается не только улучшениями, но и заметно переработанным визуальным стилем.