В сеть попал ключевой арт Rayman Legends Retold

Ubisoft, должно быть, очень расстроена тем, что не только не смогла удивить поклонников Rayman, но и вся информация о ремейке игры 2013 года уже просочилась в сеть. Раскрыта не только информация о существовании Rayman Legends Retold, но и цена и дата выхода. И это ещё не все.

Через несколько часов после сообщения от billbil-kun произошла ещё одна утечка. На этот раз в сети появилось изображение, предположительно являющееся обложкой грядущей игры. Фанаты проявили бдительность, не только заметив утечку, но и обратив внимание на то, что логотип немного отличается от того, что был опубликован несколько дней назад.

Это вызвало вполне понятные подозрения, что изображение было создано искусственным интеллектом. Однако пользователь No Arms No Legs, опубликовавший её на X, признал, что, хотя разрешение было увеличено ИИ, изображение подлинное. Более того, автор утечки раскрыл некоторые интересные детали о персонажах на изображении.

Злодей — это фигура в капюшоне, пытающаяся вызвать апокалиптическое затмение. Бетилла — это некая богиня с совершенно другим, реалистичным обликом.