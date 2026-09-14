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Rayman Legends 30.08.2013
Экшен, Адвенчура, Аркада, Платформер, Юмор
8.9 788 оценок

Выход Rayman Legends Retold перенесён на 2 месяца - до 3 декабря

monk70 monk70

Издатель Ubisoft и студии-разработчики Ubisoft Montpellier и Ubisoft Milan перенесли дату выхода Rayman Legends Retold с ранее запланированного 1 октября на 3 декабря. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК (в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Store).

Ниже приведено полное сообщение от Ubisoft касательно переноса:

Приветствуем поклонников Rayman! Rayman Legends Retold выйдет 3 декабря. Хотя игра уже официально ушла «на золото», мы решили уделить дополнительное время тому, чтобы каждая деталь получила должное внимание.

Нам не терпится показать вам результаты нашей работы; первым делом 22 сентября мы представим трейлер с обзором игры. В тот же день представители прессы и создатели контента поделятся своими свежими впечатлениями от игры.

От лица всех команд, работающих над этим проектом, благодарим вас за терпение, поддержку и доверие.
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Eleanor Lamb

Мне, наверное, не стоит напоминать, что когда игры уходят на золото, то даты релиза уже не переносят, потому что это как минимум тупо ? Что за тупая мода у всех студий пошла переносить свои игры ? Тем более, на декабрь, когда начинается предновогодний аврал если не у всех, то у многих......