На странице Rayman Origins: Enhanced Edition в цифровом магазине Steam появилось упоминание антипиратской защиты Denuvo. Таким образом, Ubisoft решила оснастить защитой ещё одно переиздание знаменитой серии платформеров.

События игры разворачиваются в красочном мире Поляны Снов, где Рэйман и его друзья отправляются в путешествие, чтобы спасти его обитателей. Игрокам предстоит исследовать разнообразные локации, преодолевать опасные препятствия, сражаться с причудливыми противниками и освобождать захваченных существ.

Обновлённая версия платформера 2011 года получит поддержку разрешения 4K, частоты 60 кадров в секунду, новые коллекционные предметы, дополнительные улучшения игрового процесса и кооперативный режим для четырёх человек. Релиз состоится 3 декабря 2026 года.