Ubisoft показала первый геймплей Rayman Origins: Enhanced Edition и раскрыла улучшения ремастера

Ubisoft опубликовала первый полноценный геймплейный трейлер Rayman Origins: Enhanced Edition, продемонстрировав, как будет выглядеть обновлённая версия культового платформера на современных платформах.

Разработчики подтвердили, что ремастер получит поддержку 4K-разрешения, ряд улучшений качества жизни (Quality of Life), а также новые коллекционные предметы и дополнительный контент для исследования. При этом авторы постарались сохранить фирменный художественный стиль оригинальной игры.

Судя по опубликованным кадрам, обновление сосредоточено прежде всего на технических улучшениях и повышении комфорта игры, не меняя её основу. Игроков ждут более чёткая картинка, улучшенные интерфейсы и другие современные доработки.

Релиз Rayman Origins: Enhanced Edition состоится 1 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC (Steam и Ubisoft Connect).

Кроме того, Ubisoft напомнила, что Rayman Origins: Enhanced Edition войдёт в состав всех изданий Rayman Legends Retold, поэтому владельцы переиздания получат обновлённую версию без дополнительной покупки.