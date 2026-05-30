В Microsoft Store раньше времени появилась страница неанонсированного переиздания Rayman Origins: Enhanced Edition

В цифровом магазине Microsoft Store была обнаружена страница неанонсированного переиздания платформера Rayman Origins с подзаголовком Enhanced Edition. Данная утечка раскрыла ключевые особенности обновленной версии игры до ее официального представления со стороны издателя Ubisoft.

Ранее в социальной сети X пользователь опубликовал логотип данного проекта. Этот же инсайдер ранее поделился логотипом другой неанонсированной игры под названием Rayman Legends Retold. По предварительным данным, официальный анонс этих проектов должен состояться до 2 июня 2026 года.

Согласно описанию на странице в Microsoft Store, обновленная версия Rayman Origins: Enhanced Edition предложит игрокам поддержку разрешения 4K, частоты 60 кадров в секунду и другие современные улучшения игрового процесса. В переиздании появится возможность отслеживать прогресс в локации Древо Сна, а также искать 60 скрытых реликвий во время прохождения.

Игрокам предстоит пройти более 60 созданных вручную уровней со скрытыми путями, развивающимися способностями персонажей и сражениями с боссами, среди которых гигантский розовый монстр со множеством глаз, горный голем и хищная маргаритка. Визуальный стиль сохранит двумерный рисованный дизайн оригинала с более чем 100 персонажами. Проект также предложит совместное прохождение на одном экране с поддержкой участия до 4 игроков одновременно.

Оригинальная версия платформера Rayman Origins была выпущена в 2011 году и получила положительные отзывы со стороны игрового сообщества и критиков. На данный момент компания Ubisoft официально не комментировала эту утечку и не называла точную дату выхода переиздания.