Почувствуйте себя Нейтаном Дрейком в VR: новый трейлер Reach подтверждает дату выхода в октябре

На PC Gaming Show фанаты виртуальной реальности получили долгожданный анонс — Reach, приключенческий экшен от первого лица, который обещает кинематографичный опыт в VR. Игра дебютирует 16 октября 2025 года на Meta Quest, Steam VR и PlayStation VR2.

Reach предлагает игрокам пережить знакомое по проектам PlayStation ощущение приключений, превращая каждый шаг в виртуальном мире в захватывающую историю. Геймплей сочетает динамичные боевые сцены с исследованием таинственных локаций, где каждый уголок скрывает загадки.

Авторы обратились к Шухэю Ёсиде, ветерану индустрии и известному поддержкой амбициозных независимых проектов, чтобы создать сюжет, не уступающий по драматичности и интриге классическим приключенческим играм. Игроки смогут почувствовать себя Нейтаном Дрейком или Ларой Крофт, исследуя древние руины и сражаясь с противниками, полностью погрузившись в виртуальную реальность.

Reach обещает стать ярким событием для фанатов VR, объединяя исследование, боевую систему и кинематографическое повествование в одном захватывающем приключении.