Reach выходит 16 октября: новый трейлер, бонусы за предзаказ и свежие детали геймплея

Студия nDreams Elevation представила новый трейлер VR-экшена Reach, в котором наконец раскрыла дату выхода — 16 октября. Игра появится на PC VR (Steam), Meta Quest 3 и PlayStation VR2. Вместе с этим стартовал предзаказ, а разработчики подготовили набор бонусов: игроки получат традиционный наряд Феррана, украшенный лук, щит Ферранской гвардии, особые перчатки и декоративного дрона.

Помимо подарков, трейлер дает больше информации о том, что ждет игроков в самой игре. Главная героиня вооружена арсеналом, включающим усиленные перчатки, которые повышают силу ударов, и универсальный щит. Щитом можно не только отражать атаки, но и метать его во врагов или даже использовать в платформинге — например, создавая временные платформы для продвижения вперед.

Расширенный трейлер, показанный ранее в этом месяце, уже знакомил нас с динамичными боями: лук со специальными типами стрел, вертикальные арены, возможность подбирать оружие у поверженных противников. Теперь стало ясно, что акцент будет сделан и на мобильности — паркур с тросами, прыжки через пропасти, узкие уступы и крюк для перемещения по открытым зонам. Дополняют систему особые апгрейды — перчатки, цепляющиеся за металл, или стрелы, создающие точки для карабканья.

Сюжет отправляет игрока в путешествие по следам давно погибшей цивилизации. В начале герой ищет таинственное «ядро силы», но вскоре оказывается втянутым в куда более масштабный конфликт и вынужден пробираться в подземные глубины, где его ждут руины, враги и тайны прошлого.

Будучи VR-эксклюзивом, Reach использует все возможности платформы: ощущение полного тела, сражения с огромными боссами и даже битвы против военной техники — от вертолетов до грузовиков, набитых противниками. По кадрам со страницы Steam можно судить, что игрокам предстоит перемещаться между поверхностью и подземными локациями, уворачиваясь от обломков и шквального огня.

Reach обещает объединить экшен, паркур и исследование в масштабном VR-приключении. Останется лишь дождаться 16 октября, чтобы проверить, насколько удачно студии удалось воплотить свою амбициозную задумку.