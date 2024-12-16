Авторы Ready or Not ответили недовольным: "Мы не собираемся менять курс и делать игру менее мрачной"

У создателей шутера Ready or Not состоялось интервью с изданием PCGamesN, в котором они рассказали о процессе создания игры. Шутер смог привлечь многих игроков, однако периодически он подвергается критике за показ ужасающих боевых сцен и сценариев захвата заложников.
К примеру в недавнем DLC Dark Waters, в одной из миссий радикалы захватывают буровую платформу и расправляются над ее работниками. Тем не менее, создатели игры говорят, что не собираются отказываться от показа мрачных сцен в игре:
Студия никогда не откажется от показа мрачных моментов в игре. То, чем мы немного гордимся как разработчики - это то, что мы полностью нейтральны. У нас нет предпочтений, преданности чему-либо или политических планов. У нас нет ничего из этого.
Все, что мы хотим сделать как разработчики - это просто пролить свет на то, что некоторые люди называют невероятно "мрачной" темой. И это так, этого нельзя отрицать. Мы не хотим ничего прославлять, и я не могу этого не подчеркнуть.
Так же разработчики рассказали о том, что при разработке игры их консультировали действующие офицеры SWAT - это было необходимо для большей достоверности:
Мы консультируемся с действующими офицерами SWAT. У нас есть несколько замечательных людей, с которыми мы общаемся, которые буквально ежедневно делают это... Это заставило нас, разработчиков, очень сопереживать тому, через что эти офицеры SWAT проходят каждый день в рамках своей работы. Поэтому мы стараемся корректно перенести это в игру, которую мы делаем.
Ready or Not доступна на PC.
Очередные ущемленки обиделись. Радует что разрабы послали нах этих созданий
Ну не назвал бы игру мрачной, как то нынче совсем разнежились.
Помню в SWAT 4 одно из заданий было по захвату культа апокалипсиса, люди из культа убил всех своих детей и похоронили в подвале и как то всем было норм.
Лучше б не от нападок защищались а игру чинили,пердит/лагает/вылетает,про ии который шьёт через стены и обладает дикой реакцией вообще молчу