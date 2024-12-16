Авторы Ready or Not ответили недовольным: "Мы не собираемся менять курс и делать игру менее мрачной"

У создателей шутера Ready or Not состоялось интервью с изданием PCGamesN, в котором они рассказали о процессе создания игры. Шутер смог привлечь многих игроков, однако периодически он подвергается критике за показ ужасающих боевых сцен и сценариев захвата заложников.

К примеру в недавнем DLC Dark Waters, в одной из миссий радикалы захватывают буровую платформу и расправляются над ее работниками. Тем не менее, создатели игры говорят, что не собираются отказываться от показа мрачных сцен в игре:

Студия никогда не откажется от показа мрачных моментов в игре. То, чем мы немного гордимся как разработчики - это то, что мы полностью нейтральны. У нас нет предпочтений, преданности чему-либо или политических планов. У нас нет ничего из этого.



Все, что мы хотим сделать как разработчики - это просто пролить свет на то, что некоторые люди называют невероятно "мрачной" темой. И это так, этого нельзя отрицать. Мы не хотим ничего прославлять, и я не могу этого не подчеркнуть.

Так же разработчики рассказали о том, что при разработке игры их консультировали действующие офицеры SWAT - это было необходимо для большей достоверности:

Мы консультируемся с действующими офицерами SWAT. У нас есть несколько замечательных людей, с которыми мы общаемся, которые буквально ежедневно делают это... Это заставило нас, разработчиков, очень сопереживать тому, через что эти офицеры SWAT проходят каждый день в рамках своей работы. Поэтому мы стараемся корректно перенести это в игру, которую мы делаем.

Ready or Not доступна на PC.