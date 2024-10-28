Авторы Ready or Not показали первые скриншоты из второго DLC

Студия VOID Interactive поделилась подробностями о втором платном расширении для тактического шутера Ready or Not, а также объявила о переносе релиза на зиму вместо ранее запланированной осени. В новом DLC игроков ждут три свежих уровня: нефтяная вышка, тропический курорт и банкетный зал. Помимо карт, разработчики обещают и новый арсенал, который будет доступен бесплатно всем игрокам, однако подробности о нём пока не раскрываются.

Первое платное расширение Home Invasion вышло летом 2024 года. Его сюжет разворачивается в Лос-Суэносе — городе, пострадавшем от урагана «Антонио» 5-й категории. Игрокам предстоит справляться с мародерами и нарушениями порядка на трёх уникальных картах: Гринсайд, Парк 213 и Редвуд.

Ready or Not, впервые представленный в раннем доступе в 2021 году, получил стабильный рост популярности благодаря напряжённому и реалистичному игровому процессу. В декабре 2023 года игра вышла в финальной версии 1.0 и быстро собрала положительные отзывы: на сегодняшний день 88% из более чем 153 тысяч отзывов в Steam положительны.