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Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Другой симулятор, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.9 962 оценки

Авторы Ready or Not показали первые скриншоты из второго DLC

butcher69
Новости

Студия VOID Interactive поделилась подробностями о втором платном расширении для тактического шутера Ready or Not, а также объявила о переносе релиза на зиму вместо ранее запланированной осени. В новом DLC игроков ждут три свежих уровня: нефтяная вышка, тропический курорт и банкетный зал. Помимо карт, разработчики обещают и новый арсенал, который будет доступен бесплатно всем игрокам, однако подробности о нём пока не раскрываются.

Первое платное расширение Home Invasion вышло летом 2024 года. Его сюжет разворачивается в Лос-Суэносе — городе, пострадавшем от урагана «Антонио» 5-й категории. Игрокам предстоит справляться с мародерами и нарушениями порядка на трёх уникальных картах: Гринсайд, Парк 213 и Редвуд.

Ready or Not, впервые представленный в раннем доступе в 2021 году, получил стабильный рост популярности благодаря напряжённому и реалистичному игровому процессу. В декабре 2023 года игра вышла в финальной версии 1.0 и быстро собрала положительные отзывы: на сегодняшний день 88% из более чем 153 тысяч отзывов в Steam положительны.

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