Авторы Ready or Not продолжают чинить сетевые проблемы: новый патч исправил авторизацию и баги с достижениями

Ready or Not получил свежее обновление, в котором разработчики сосредоточились не на новом контенте, а на более приземлённых, но важных вещах — стабильности онлайна и исправлении системы достижений. Судя по отзывам игроков, именно эти проблемы в последние недели вызывали больше всего раздражения у сообщества.

Главным изменением стала починка ошибок онлайн-авторизации, из-за которых некоторые пользователи сталкивались с проблемами подключения. Также патч устраняет сбои в работе достижений — неприятный момент для игры, где прогресс и кооперативное прохождение остаются одной из ключевых причин возвращаться снова и снова.

Разработчики из VOID Interactive заодно ответили на несколько популярных вопросов сообщества. В частности, студия объяснила, почему после обновлений перестают работать моды: изменения игровых файлов требуют адаптации модификаций под новую версию клиента. Для Ready or Not с его активным моддинг-сообществом это уже почти неизбежная часть жизни игры.

Отдельно авторы затронули тему «тяжёлых» патчей. По их словам, большой объём загрузки не всегда означает сильное увеличение размера игры — часть файлов просто заменяется новыми версиями. Также разработчики напомнили владельцам консолей, что некоторые обновления могут требовать ручного запуска и дополнительной проверки файлов, из-за чего установка занимает больше времени.

Возможно, это не самый громкий патч, но именно такие обновления зачастую важнее нового оружия или карт. Для тактического онлайн-шутера стабильная работа серверов и систем прогресса — основа нормального игрового опыта.