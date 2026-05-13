Ready Or Not 17.12.2021
DarkSpeech представила демонстрационный ролик русской озвучки Ready or Not

DarkSpeech опубликовала демонстрационный ролик с русской озвучкой Ready or Not. Видео размещено на YouTube-канале студии и представлено как отдельный showcase-материал по игре.

В ролике показан фрагмент с русскоязычным дубляжом. Материал включает адаптацию реплик, озвучивание персонажей и работу со сведением звука. Публикация не является анонсом полноценного релиза русской озвучки для Ready or Not.

Дальнейшее развитие проекта по Ready or Not в студии связывают с реакцией аудитории на опубликованную демонстрацию.

В демонстрационном ролике участвовали:

Алексей Макаров
Иван Гусев
Юлия Федосеева
Марк Аврелий

dehis901

Поиграл шлак

3
HitHandzo

Озвучка это конечно хорошо, только вот студия DarkSpeech ранее уже анонсировала русскую озвучку для игр: System Shock Remake, Mass Effect Legendary Edition, теперь Ready or Not. Возможно я что-то пропустил, но кроме анонсов, есть хоть один законченный проект?

3
Вадим Якимов

шепелявый..

2
KookyPentheus

Обкорнали, зацензурили ради рейтинга для приставок пусть идут лесом.

2