Для Ready or Not вышел новый патч, в котором исправили FSR 3 и улучшили производительность

Студия VOID Interactive сообщила о выходе первого патча для Ready or Not: Home Invasion, в котором разработчики исправили ряд неприятных проблем.

По словам студии, в данном патче они решили сосредоточиться на улучшении производительности игры. Теперь FSR3 будет работать так, как задумано. Так же исправлено масштабирование разрешения, решены проблемы с потоковой передачей текстур на новых картах и внесены улучшения в несколько конкретных областей производительности.

Полный список изменений:

Исправлен неработающий FSR3;

Исправлены некоторые проблемы, связанные с включением DLSS;

Исправлено неработающее масштабирование разрешения;

Частично исправлено застревание гражданских лиц в дверях после приказа двигаться к выходу;

Теперь гражданские лица могут свободно проходить через незапертые двери, но все еще могут застревать в запертых дверях;

Исправлена ​​потоковая передача текстур в Narcos, Lawmaker и Dorms;

Исправлено отсутствие уведомления пользовательского интерфейса при разблокировке рубашки-поло с цветком;

Исправлено отсутствие сообщения о мертвом информаторе в Narcos;

Исправлены некоторые случаи странного поворота головы персонажа;

Исправлены проблемы с точками появления в Valley и Ridgeline в полнофункциональных многопользовательских лобби;

Исправлено исчезновение рук и оружия при наклоне Alt в определенную сторону;

Исправлены заложники, которые иногда отворачивались от игрока;

Исправлена ​​небольшая проблема со столкновением в Gas;

Исправлена ​​неработающая в многопользовательском режиме кнопка менеджера лобби и приглашения друзей на планшете;

Исправлена ​​проблема с окклюзией звука в Sins;

Исправлены субтитры для одного из разговоров DLC Station;

Исправлены различные опечатки;

Возможное исправление различных параметров музыки в Lawmaker и Dorms;

Исправлено определенное оружие, всегда использующее определенный тип выхватывания оружия/кобуры;

Исправлено несоответствие звука блокировки затвора для определенного оружия;

Исправлен двойной звук выхватывания для ряда видов оружия;

Исправлен двойной выберите звук для определенного оружия;

Исправлены случаи, когда для определенного оружия не была назначена анимация извлечения от третьего лица;

Исправлены случаи, когда для звука извлечения пригнувшись/извлечения из кобуры не было назначено никаких анимаций, что приводило к отсутствию звука;

Исправлена ​​дальность пробития дробовика, уменьшенная до ~3,5 м;

Исправлены странно выглядящие тени капсул (путем их удаления), что повысило производительность;

Исправлены вылеты когда хост умирает, удерживая NPC;

Исправлены вылеты для хоста, которые могли произойти при наблюдении за полным лобби;

Исправлено сломанное отслеживание головы арестованных подозреваемых/гражданских лиц;

Исправлены слишком шумные тени растительности на Ridgeline;

Возможное исправление для моделей мертвых арестованных персонажей, которые постепенно появлялись и исчезали для клиентов в многопользовательском режиме;

Возможное исправление для подозреваемых, которые иногда держали невидимое оружие для клиентов в лобби с высокой задержкой;

Исправлен ряд вылетов;

Добавлены ползунки для качества окклюзии окружающей среды и качества отражения в графические настройки;

Оптимизирована производительность;

Улучшенная производительность пользовательского интерфейса;

Различные улучшения производительности ЦП;

Улучшенная видимость всех голографических и коллиматорных прицелов;

Улучшенные эффекты затенения от первого лица при включенных тенях для каждого объекта;

Улучшенное освещение в общежитиях и Lawmaker.

Известные проблемы:

Использование пистолета-пулемета SPC9 может привести к сбоям;

В настоящее время DLSS использует только предустановку «Качество» независимо от того, какая предустановка была установлена ​​при включении.

Так же студия уже запланировала следующий патч, который будет направлен на улучшение доступности карт из Home Invasion. В настоящее время карты дополнения доступны в многопользовательском режиме и режиме практики. Во втором патче эти же карты будут добавлены в режим командира.