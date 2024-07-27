ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Другой симулятор, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.9 876 оценок

Для Ready or Not вышел новый патч, в котором исправили FSR 3 и улучшили производительность

AceTheKing
Новости

Студия VOID Interactive сообщила о выходе первого патча для Ready or Not: Home Invasion, в котором разработчики исправили ряд неприятных проблем.

По словам студии, в данном патче они решили сосредоточиться на улучшении производительности игры. Теперь FSR3 будет работать так, как задумано. Так же исправлено масштабирование разрешения, решены проблемы с потоковой передачей текстур на новых картах и внесены улучшения в несколько конкретных областей производительности.

Полный список изменений:

  • Исправлен неработающий FSR3;
  • Исправлены некоторые проблемы, связанные с включением DLSS;
  • Исправлено неработающее масштабирование разрешения;
  • Частично исправлено застревание гражданских лиц в дверях после приказа двигаться к выходу;
  • Теперь гражданские лица могут свободно проходить через незапертые двери, но все еще могут застревать в запертых дверях;
  • Исправлена ​​потоковая передача текстур в Narcos, Lawmaker и Dorms;
  • Исправлено отсутствие уведомления пользовательского интерфейса при разблокировке рубашки-поло с цветком;
  • Исправлено отсутствие сообщения о мертвом информаторе в Narcos;
  • Исправлены некоторые случаи странного поворота головы персонажа;
  • Исправлены проблемы с точками появления в Valley и Ridgeline в полнофункциональных многопользовательских лобби;
  • Исправлено исчезновение рук и оружия при наклоне Alt в определенную сторону;
  • Исправлены заложники, которые иногда отворачивались от игрока;
  • Исправлена ​​небольшая проблема со столкновением в Gas;
  • Исправлена ​​неработающая в многопользовательском режиме кнопка менеджера лобби и приглашения друзей на планшете;
  • Исправлена ​​проблема с окклюзией звука в Sins;
  • Исправлены субтитры для одного из разговоров DLC Station;
  • Исправлены различные опечатки;
  • Возможное исправление различных параметров музыки в Lawmaker и Dorms;
  • Исправлено определенное оружие, всегда использующее определенный тип выхватывания оружия/кобуры;
  • Исправлено несоответствие звука блокировки затвора для определенного оружия;
  • Исправлен двойной звук выхватывания для ряда видов оружия;
  • Исправлен двойной выберите звук для определенного оружия;
  • Исправлены случаи, когда для определенного оружия не была назначена анимация извлечения от третьего лица;
  • Исправлены случаи, когда для звука извлечения пригнувшись/извлечения из кобуры не было назначено никаких анимаций, что приводило к отсутствию звука;
  • Исправлена ​​дальность пробития дробовика, уменьшенная до ~3,5 м;
  • Исправлены странно выглядящие тени капсул (путем их удаления), что повысило производительность;
  • Исправлены вылеты когда хост умирает, удерживая NPC;
  • Исправлены вылеты для хоста, которые могли произойти при наблюдении за полным лобби;
  • Исправлено сломанное отслеживание головы арестованных подозреваемых/гражданских лиц;
  • Исправлены слишком шумные тени растительности на Ridgeline;
  • Возможное исправление для моделей мертвых арестованных персонажей, которые постепенно появлялись и исчезали для клиентов в многопользовательском режиме;
  • Возможное исправление для подозреваемых, которые иногда держали невидимое оружие для клиентов в лобби с высокой задержкой;
  • Исправлен ряд вылетов;
  • Добавлены ползунки для качества окклюзии окружающей среды и качества отражения в графические настройки;
  • Оптимизирована производительность;
  • Улучшенная производительность пользовательского интерфейса;
  • Различные улучшения производительности ЦП;
  • Улучшенная видимость всех голографических и коллиматорных прицелов;
  • Улучшенные эффекты затенения от первого лица при включенных тенях для каждого объекта;
  • Улучшенное освещение в общежитиях и Lawmaker.

Известные проблемы:

  • Использование пистолета-пулемета SPC9 может привести к сбоям;
  • В настоящее время DLSS использует только предустановку «Качество» независимо от того, какая предустановка была установлена ​​при включении.

Так же студия уже запланировала следующий патч, который будет направлен на улучшение доступности карт из Home Invasion. В настоящее время карты дополнения доступны в многопользовательском режиме и режиме практики. Во втором патче эти же карты будут добавлены в режим командира.

2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий