Для Ready or Not вышел новый патч, в котором исправили FSR 3 и улучшили производительность

Студия VOID Interactive сообщила о выходе первого патча для Ready or Not: Home Invasion, в котором разработчики исправили ряд неприятных проблем.
По словам студии, в данном патче они решили сосредоточиться на улучшении производительности игры. Теперь FSR3 будет работать так, как задумано. Так же исправлено масштабирование разрешения, решены проблемы с потоковой передачей текстур на новых картах и внесены улучшения в несколько конкретных областей производительности.
Полный список изменений:
- Исправлен неработающий FSR3;
- Исправлены некоторые проблемы, связанные с включением DLSS;
- Исправлено неработающее масштабирование разрешения;
- Частично исправлено застревание гражданских лиц в дверях после приказа двигаться к выходу;
- Теперь гражданские лица могут свободно проходить через незапертые двери, но все еще могут застревать в запертых дверях;
- Исправлена потоковая передача текстур в Narcos, Lawmaker и Dorms;
- Исправлено отсутствие уведомления пользовательского интерфейса при разблокировке рубашки-поло с цветком;
- Исправлено отсутствие сообщения о мертвом информаторе в Narcos;
- Исправлены некоторые случаи странного поворота головы персонажа;
- Исправлены проблемы с точками появления в Valley и Ridgeline в полнофункциональных многопользовательских лобби;
- Исправлено исчезновение рук и оружия при наклоне Alt в определенную сторону;
- Исправлены заложники, которые иногда отворачивались от игрока;
- Исправлена небольшая проблема со столкновением в Gas;
- Исправлена неработающая в многопользовательском режиме кнопка менеджера лобби и приглашения друзей на планшете;
- Исправлена проблема с окклюзией звука в Sins;
- Исправлены субтитры для одного из разговоров DLC Station;
- Исправлены различные опечатки;
- Возможное исправление различных параметров музыки в Lawmaker и Dorms;
- Исправлено определенное оружие, всегда использующее определенный тип выхватывания оружия/кобуры;
- Исправлено несоответствие звука блокировки затвора для определенного оружия;
- Исправлен двойной звук выхватывания для ряда видов оружия;
- Исправлен двойной выберите звук для определенного оружия;
- Исправлены случаи, когда для определенного оружия не была назначена анимация извлечения от третьего лица;
- Исправлены случаи, когда для звука извлечения пригнувшись/извлечения из кобуры не было назначено никаких анимаций, что приводило к отсутствию звука;
- Исправлена дальность пробития дробовика, уменьшенная до ~3,5 м;
- Исправлены странно выглядящие тени капсул (путем их удаления), что повысило производительность;
- Исправлены вылеты когда хост умирает, удерживая NPC;
- Исправлены вылеты для хоста, которые могли произойти при наблюдении за полным лобби;
- Исправлено сломанное отслеживание головы арестованных подозреваемых/гражданских лиц;
- Исправлены слишком шумные тени растительности на Ridgeline;
- Возможное исправление для моделей мертвых арестованных персонажей, которые постепенно появлялись и исчезали для клиентов в многопользовательском режиме;
- Возможное исправление для подозреваемых, которые иногда держали невидимое оружие для клиентов в лобби с высокой задержкой;
- Исправлен ряд вылетов;
- Добавлены ползунки для качества окклюзии окружающей среды и качества отражения в графические настройки;
- Оптимизирована производительность;
- Улучшенная производительность пользовательского интерфейса;
- Различные улучшения производительности ЦП;
- Улучшенная видимость всех голографических и коллиматорных прицелов;
- Улучшенные эффекты затенения от первого лица при включенных тенях для каждого объекта;
- Улучшенное освещение в общежитиях и Lawmaker.
Известные проблемы:
- Использование пистолета-пулемета SPC9 может привести к сбоям;
- В настоящее время DLSS использует только предустановку «Качество» независимо от того, какая предустановка была установлена при включении.
Так же студия уже запланировала следующий патч, который будет направлен на улучшение доступности карт из Home Invasion. В настоящее время карты дополнения доступны в многопользовательском режиме и режиме практики. Во втором патче эти же карты будут добавлены в режим командира.