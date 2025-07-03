"Масштаб изменений не так велик": разработчики Ready or Not ответили на обвинения разгневанных фанатов

После недавних изменений в Ready or Not, направленных на подготовку игры к выходу на консолях, студия VOID Interactive оказалась в эпицентре бурной критики. Поклонники заподозрили разработчиков в цензуре контента, начался массовый ревью-бомбинг в Steam, а сообщество требовало объяснений. В ответ авторы игры опубликовали заявление, чтобы расставить всё по местам и снизить градус напряжения.
«Мы столкнулись с распространением неверной информации и заблуждений относительно масштаба этих изменений», — говорится в обращении. Разработчики уверяют, что визуальный стиль, атмосфера, а главное — насилие и реализм, ради которых игру полюбили фанаты, остались нетронутыми. Для наглядности они представили сравнительные изображения, демонстрирующие, что эффект крови и сцен жестокости остался прежним. Культовые миссии вроде Valley of the Dolls или Neon Tomb также не подверглись изменениям.
Студия подчёркивает, что по-прежнему придерживается принципов творческой свободы и не намерена отходить от идеи создания мрачного и реалистичного тактического шутера. Тем не менее, они работают в рамках глобальных стандартов платформ и возрастных рейтингов, что требует соблюдения определённых ограничений.
VOID Interactive уточняет, что на самом деле в ПК-версию было внесено всего шесть точечных визуальных изменений. Среди них — замена анимации девушки в миссии Twisted Nerve, корректировка внешнего вида подозреваемого в A Lethal Obsession, добавление нижнего белья некоторым NPC и переработка модели фото в миссии Sinuous Trail. Также отключено посмертное расчленение — но расчленение живых персонажей осталось.
«Это не изменение нашего творческого видения или ценностей, — подчёркивают разработчики. — Это просто реальность, в которой мы выпускаем игру».
Это была фатальная ошибка показывать сравнение, а не отделаться словестным ответом. Ведь игру, прекрасной делает как раз именно такие мелочи.
зря фотки глянул. теперь в глазах рябит
Сами себя закапывают.
Хорошо хоть старую версию с торрента скачать можно.
а застревания и тупорылость ботов-напарников поправить не хотите? игра реально вымораживает в том, что в сватах было нормальным, а здесь коряво сделано.
при этом они убрали намеки на эксплуатацию детей из игры, где чуть ли не четверть миссий про детолюбов. спрятали письки, так сделайте тогда опцию мозаики на причинных местах. я вообще не заметил, что там люди голые - не до этого в игре.
и сделали реально хлебушек.