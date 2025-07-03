"Масштаб изменений не так велик": разработчики Ready or Not ответили на обвинения разгневанных фанатов

После недавних изменений в Ready or Not, направленных на подготовку игры к выходу на консолях, студия VOID Interactive оказалась в эпицентре бурной критики. Поклонники заподозрили разработчиков в цензуре контента, начался массовый ревью-бомбинг в Steam, а сообщество требовало объяснений. В ответ авторы игры опубликовали заявление, чтобы расставить всё по местам и снизить градус напряжения.

«Мы столкнулись с распространением неверной информации и заблуждений относительно масштаба этих изменений», — говорится в обращении. Разработчики уверяют, что визуальный стиль, атмосфера, а главное — насилие и реализм, ради которых игру полюбили фанаты, остались нетронутыми. Для наглядности они представили сравнительные изображения, демонстрирующие, что эффект крови и сцен жестокости остался прежним. Культовые миссии вроде Valley of the Dolls или Neon Tomb также не подверглись изменениям.

Студия подчёркивает, что по-прежнему придерживается принципов творческой свободы и не намерена отходить от идеи создания мрачного и реалистичного тактического шутера. Тем не менее, они работают в рамках глобальных стандартов платформ и возрастных рейтингов, что требует соблюдения определённых ограничений.

VOID Interactive уточняет, что на самом деле в ПК-версию было внесено всего шесть точечных визуальных изменений. Среди них — замена анимации девушки в миссии Twisted Nerve, корректировка внешнего вида подозреваемого в A Lethal Obsession, добавление нижнего белья некоторым NPC и переработка модели фото в миссии Sinuous Trail. Также отключено посмертное расчленение — но расчленение живых персонажей осталось.

«Это не изменение нашего творческого видения или ценностей, — подчёркивают разработчики. — Это просто реальность, в которой мы выпускаем игру».