Продажи Ready or Not достигли 2 миллионов копий на консолях всего за 2 недели

Ready or Not всегда пользовалась большим успехом на компьютерах и была долгожданной на консолях, пока не вышла совсем недавно на PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Как стало известно, Ready or Not разошлась тиражом в 2 миллиона копий на консолях всего за 2 недели с момента выхода 15 июля. Генеральный директор VOID Interactive Хулио Родригес подтвердил продажи в публикации в LinkedIn.
Во-первых, спасибо игрокам за то, что пришли, усердно играли и навели порядок в этом хаосе. Далее, спасибо команде разработчиков VOID за создание того, что, по нашему мнению, является определяющим тактическим шутером от первого лица нашей эпохи, а также нашим друзьям и партнёрам за помощь в выпуске Ready or Not на консолях.
Напоминаем, что ранее игра достигла миллиона копий, проданных за первые 4 дня после выхода на консолях, что значительно быстрее, чем на компьютерах.
Ready or Not — тактический шутер от первого лица, в котором бойцы спецназа борются с такими преступлениями, как ограбления, массовые расстрелы и рейды по борьбе с наркотиками в вымышленном городе Лос-Суэньос.
заслуженно, хоть и была цензура, но я игру до цензуры перепроходил раз 6, и она шикарна была, причем с релиза
Что сказать, вот и жрите кал ложками, и ждите усиление цензуры в играх.
Поиграл в цензурную версию часа полтора и зарефандил с негативным отзывом.
А на соснолях не зарефандить. И отзыв не оставить. Как же я рад, что есть пека, где всю цензуру легко обойти модом.
Вот вам и результат протеста