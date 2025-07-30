Продажи Ready or Not достигли 2 миллионов копий на консолях всего за 2 недели

Ready or Not всегда пользовалась большим успехом на компьютерах и была долгожданной на консолях, пока не вышла совсем недавно на PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

Как стало известно, Ready or Not разошлась тиражом в 2 миллиона копий на консолях всего за 2 недели с момента выхода 15 июля. Генеральный директор VOID Interactive Хулио Родригес подтвердил продажи в публикации в LinkedIn.

Во-первых, спасибо игрокам за то, что пришли, усердно играли и навели порядок в этом хаосе. Далее, спасибо команде разработчиков VOID за создание того, что, по нашему мнению, является определяющим тактическим шутером от первого лица нашей эпохи, а также нашим друзьям и партнёрам за помощь в выпуске Ready or Not на консолях.

Напоминаем, что ранее игра достигла миллиона копий, проданных за первые 4 дня после выхода на консолях, что значительно быстрее, чем на компьютерах.

Ready or Not — тактический шутер от первого лица, в котором бойцы спецназа борются с такими преступлениями, как ограбления, массовые расстрелы и рейды по борьбе с наркотиками в вымышленном городе Лос-Суэньос.