Продажи Ready or Not на консолях составили 1 миллион копий менее чем за 4 дня

Генеральный директор VOID Interactive Хулио Родригес объявил, что Ready or Not продано более 1 миллиона копий на консолях менее чем за 4 дня.

Объявление появилось в профиле Родригеса в LinkedIn, где он рассказал, что рубеж в 1 миллион копий был достигнут на консолях в 10 раз быстрее, чем на ПК, когда игра вышла в декабре 2023 года.

Консольный релиз Ready or Not, который вышел в продажу 15 июля 2025 года, получил в целом положительные отзывы, а количество одновременно играющих на ПК увеличилось втрое.

Комментируя это достижение, Родригес сказал:

Я невероятно горжусь командой и тем, чего мы достигли вместе. Это важный момент, который мы не воспринимаем как должное. Команда уже усердно работает над устранением неполадок и постоянным улучшением игрового процесса

Игра доступна для PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.