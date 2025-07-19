Продажи Ready or Not на консолях составили 1 миллион копий менее чем за 4 дня

Генеральный директор VOID Interactive Хулио Родригес объявил, что Ready or Not продано более 1 миллиона копий на консолях менее чем за 4 дня.
Объявление появилось в профиле Родригеса в LinkedIn, где он рассказал, что рубеж в 1 миллион копий был достигнут на консолях в 10 раз быстрее, чем на ПК, когда игра вышла в декабре 2023 года.
Консольный релиз Ready or Not, который вышел в продажу 15 июля 2025 года, получил в целом положительные отзывы, а количество одновременно играющих на ПК увеличилось втрое.
Комментируя это достижение, Родригес сказал:
Я невероятно горжусь командой и тем, чего мы достигли вместе. Это важный момент, который мы не воспринимаем как должное. Команда уже усердно работает над устранением неполадок и постоянным улучшением игрового процесса
Игра доступна для PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.
Че такая интересная?
Уже нет. Там тити зацензурили.
Довольны, няшные травмированные сосольшики? Изза вас игру испортили с цензурами...
Миллион мазохистов купило, ибо какие это мучения играть в такую игру на геймпаде