Продажи тактического шутера Ready or Not превысили 9 млн копий

Тактический шутер Ready or Not от студии VOID Interactive достиг впечатляющего рубежа — более 9 миллионов проданных копий на ПК. Анонс произошёл на фоне подготовки игры к релизу на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, который ожидается летом 2025 года.

По словам главы VOID Interactive Хулио Родригеса, студия с нетерпением ждёт возможности представить свой проект консольной аудитории: «Мы приближаемся к 10 миллионам продаж в Steam и рады открыть новую главу вместе с консольными игроками».

Ready or Not выделяется среди шутеров своей реалистичностью и акцентом на тактику. Здесь спецназовцы действуют аккуратно: минимизируют жертвы, обезвреживают преступников и спасают заложников, а не устраивают перестрелки без разбора. Полноценный релиз игры на ПК состоялся в 2023 году, спустя несколько лет после раннего доступа.

Консольная версия предложит 20 миссий, включая две новые, а также кооператив на 5 игроков. В день релиза владельцы ПК получат тот же контент в виде бесплатного обновления.