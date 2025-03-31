Разработчики Ready or Not начинают вносить оптимизацию, улучшения и делают умнее ИИ-врагов

VOID Interactive - разработчики тактического шутера Ready or Not выпустили новый дневник, где сосредоточились на вопросах оптимизации игры и сложности врагов.

В Ready or Not обновили более 1200 ассетов, что привело к значительному улучшению производительности. Это обновление направлено на предотвращение перегрузки процессора, тем самым позволяя увеличить использование возможностей графической карты и повысить общую производительность игры.

Одним из ключевых достижений стало снижение статтеринга на различных уровнях за счет "группировки" ассетов. Этот подход заключается в объединении нескольких идентичных ассетов в группы, которые затем рассматриваются как один единый, например, для элементов окружения, таких как стены.

Кроме того, была проведена оптимизация материалов с высокой нагрузкой на производительность, что позволило уменьшить сложность шейдеров в сценах, еще больше улучшая производительность.

«Сейчас мы вступаем в фазу интенсивного тестирования сложности, которое будет сосредоточено на трех миссиях: Ides of March, Elephant и Dorms. Причина, по которой эти три уровня выбраны для интенсивного тестирования, заключается в том, что каждый из них представляет собой ключевые архетипы ИИ подозреваемых и типы сценариев, которые существуют в Ready or Not».

Выбор именно этих трех слагаемых для интенсивного тестирования обусловлен тем, что каждая из них представляет собой определенные архетипы поведения ИИ подозреваемых и типы сценариев, встречающихся на протяжении всей игры.

Проведя глубокое тестирование на этих миссиях, разработчики смогут получить полное представление о том, как глобальные настройки режима сложности влияют на игровой процесс в целом, что позволит им усовершенствовать систему сложности и обеспечить более насыщенный и разнообразный игровой опыт для всех игроков.