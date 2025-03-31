Разработчики Ready or Not начинают вносить оптимизацию, улучшения и делают умнее ИИ-врагов

VOID Interactive - разработчики тактического шутера Ready or Not выпустили новый дневник, где сосредоточились на вопросах оптимизации игры и сложности врагов.
В Ready or Not обновили более 1200 ассетов, что привело к значительному улучшению производительности. Это обновление направлено на предотвращение перегрузки процессора, тем самым позволяя увеличить использование возможностей графической карты и повысить общую производительность игры.
Одним из ключевых достижений стало снижение статтеринга на различных уровнях за счет "группировки" ассетов. Этот подход заключается в объединении нескольких идентичных ассетов в группы, которые затем рассматриваются как один единый, например, для элементов окружения, таких как стены.
Кроме того, была проведена оптимизация материалов с высокой нагрузкой на производительность, что позволило уменьшить сложность шейдеров в сценах, еще больше улучшая производительность.
«Сейчас мы вступаем в фазу интенсивного тестирования сложности, которое будет сосредоточено на трех миссиях: Ides of March, Elephant и Dorms. Причина, по которой эти три уровня выбраны для интенсивного тестирования, заключается в том, что каждый из них представляет собой ключевые архетипы ИИ подозреваемых и типы сценариев, которые существуют в Ready or Not».
Выбор именно этих трех слагаемых для интенсивного тестирования обусловлен тем, что каждая из них представляет собой определенные архетипы поведения ИИ подозреваемых и типы сценариев, встречающихся на протяжении всей игры.
Проведя глубокое тестирование на этих миссиях, разработчики смогут получить полное представление о том, как глобальные настройки режима сложности влияют на игровой процесс в целом, что позволит им усовершенствовать систему сложности и обеспечить более насыщенный и разнообразный игровой опыт для всех игроков.
Да куда его умнее? Они и так попадают белке в глаз через всю карту))
Так было лишь в первый месяц после релиза 1.0, когда боты путали игру с аренами Quake 3. С тех пор разрабам напихали.
Они ещё обещали добавить уровни сложности, а не как сейчас, где только 1 сложность и она же, но с перманентной смертью.
Поправили бы ИИ. Иногда ИИ плевать на мои команды, или то что я всю обойму разряжаю в ногу чтобы тот бросил свой ствол. Тем времени мои ботинки входят в комнату и с одной команды или выстрела те сдаются. Хз, как это работает. Или как в Rainbow Six заранее составить план действий. Чтобы потом не приходилось по всей карте искать гражданского который по приколу прячется.
Обновления направлены на повышение реалистичности и сложности игрового процесса.