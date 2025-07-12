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Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.9 1 253 оценки

Разработчики Ready Or Not провели мероприятие контент-мейкеров с двухдневным обучением навыков SWAT

Solstice Solstice

В честь скорого релиза Ready or Not на PS5, VOID Interactive провела мероприятие контент-мейкеров мил-симов с двухдневным обучением навыков SWAT.

Таким образом, разработчики хотели показать, насколько сурово они перенесли быт бойцов в игровой мир.

После обучения, игроки садятся за консоль и демонстрируют свои приобретенные навыки уже в самой игре.

Консольная версия хардкорного тактического симулятора в духе старенькой SWAT и Rainbow Six выйдет уже 15 июля.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
BigusDickus

может их хоть там научат в стенах не застревать

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