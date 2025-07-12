Разработчики Ready Or Not провели мероприятие контент-мейкеров с двухдневным обучением навыков SWAT

В честь скорого релиза Ready or Not на PS5, VOID Interactive провела мероприятие контент-мейкеров мил-симов с двухдневным обучением навыков SWAT.

Таким образом, разработчики хотели показать, насколько сурово они перенесли быт бойцов в игровой мир.

После обучения, игроки садятся за консоль и демонстрируют свои приобретенные навыки уже в самой игре.

Консольная версия хардкорного тактического симулятора в духе старенькой SWAT и Rainbow Six выйдет уже 15 июля.