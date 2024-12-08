Разработчики тактического шутера Ready or Not анонсировали новое DLC для игры

В рамках выставки PC Gaming Show компания VOID Interactive сообщила о том, что тактический шутер Ready or Not получит второе DLC. Расширение называется Dark Waters и отправит игроков противостоять террористам, захватившим нефтяную платформу, которая расположена в море. Все осложняется сложными погодными условиями, повсюду бушует шторм, однако ждать перемены погоды заложники не могут, и их необходимо спасать.

Расширение предложит: 3 одиночные или кооперативные онлайн-миссии с участием до пяти игроков, пять новых видов оружия, которые будут доступны всем игрокам независимо от владения DLC, вертолет поддержки, связанный с каждой миссией DLC Dark Waters для разведки, три новых скина и два новых специальных прицела. Кроме того, DLC Dark Waters добавит новый уровень сложности и разнообразит игру, что сделает сражения еще более увлекательными.

Ready or Not: Dark Waters выйдет 10 декабря в Steam по цене $9,99/€9,99. Для покупателей Supporter Edition расширение будет бесплатным.