Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, Тактика, От первого лица, Кооператив
Ready or Not достигла 3 миллионов проданных копий на консолях всего за два месяца

butcher69 butcher69

Тактический шутер от первого лица Ready or Not, разработанный и самостоятельно изданный VOID Interactive, преодолел отметку в 3 миллиона проданных копий на консолях. Напомним, что консольная версия игры вышла 15 июля для PlayStation 5 и Xbox Series S|X, и уже в первые две недели было продано 2 миллиона копий.

Общее количество проданных копий во всех версиях достигло 13 миллионов, из которых 10 миллионов пришлось на ПК, где игра была доступна в раннем доступе два года. Ready or Not поддерживает кроссплатформенную игру, что позволяет объединяться игрокам с любых поддерживаемых платформ.

Недавно в сообществе PC-версии возникла дискуссия из-за изменений контента, сделанных для унификации с консольными версиями. VOID Interactive внесла шесть корректировок: постмортальное расчленение было отключено, сцены с Twisted Nerve и Смертельной одержимостью переработаны, а женщины-заложницы и информатор теперь изображены в нижнем белье. Также была переработана модель цели в миссии «23 мегабайта в секунду» для лучшей интеграции с последующей миссией.

"Масштаб изменений не так велик": разработчики Ready or Not ответили на обвинения разгневанных фанатов

Несмотря на критику части фанатов, игра продолжает привлекать новых игроков, подтверждая статус Ready or Not как одного из самых успешных независимых шутеров последних лет.

dragonserp

Ну там еще и графон ощутимо порезали, это главный минус, на цензуру пофиг.
А так игруха топ, раньше можно было часами не находить сессию, потому что мало игроков, или тебя кидало в Северную Америку с огромным пингом. Теперь с приходом консольщиков игры находятся без проблем и они добавили фильтрацию сессий по регионам.