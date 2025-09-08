Ready or Not достигла 3 миллионов проданных копий на консолях всего за два месяца

Тактический шутер от первого лица Ready or Not, разработанный и самостоятельно изданный VOID Interactive, преодолел отметку в 3 миллиона проданных копий на консолях. Напомним, что консольная версия игры вышла 15 июля для PlayStation 5 и Xbox Series S|X, и уже в первые две недели было продано 2 миллиона копий.

Общее количество проданных копий во всех версиях достигло 13 миллионов, из которых 10 миллионов пришлось на ПК, где игра была доступна в раннем доступе два года. Ready or Not поддерживает кроссплатформенную игру, что позволяет объединяться игрокам с любых поддерживаемых платформ.

Недавно в сообществе PC-версии возникла дискуссия из-за изменений контента, сделанных для унификации с консольными версиями. VOID Interactive внесла шесть корректировок: постмортальное расчленение было отключено, сцены с Twisted Nerve и Смертельной одержимостью переработаны, а женщины-заложницы и информатор теперь изображены в нижнем белье. Также была переработана модель цели в миссии «23 мегабайта в секунду» для лучшей интеграции с последующей миссией.

Несмотря на критику части фанатов, игра продолжает привлекать новых игроков, подтверждая статус Ready or Not как одного из самых успешных независимых шутеров последних лет.