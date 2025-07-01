Ready or Not под огнем: "цензура" разделила сообщество и вызвала шквал критики

Тактический шутер Ready or Not от VOID Interactive оказался в центре скандала после того, как разработчики объявили о введении цензуры. Изменения, направленные на сохранение рейтинга ESRB перед выходом на консолях, будут также внедрены и в ПК-версию, что вызвало резкое недовольство среди фанатов.

Список корректировок сравнительно небольшой — ограничено расчленение, убрано насилие в отношении детей и удалена нагота. Однако этого оказалось достаточно, чтобы в Steam началась массовая бомбардировка негативными отзывами, а рейтинг игры стал «смешанным».

Игроки обвинили студию в предательстве идей, за которые они полюбили игру. «Я поддержал Ready or Not за её честность и отсутствие фильтров. Теперь всё это уничтожено ради консольного рынка», — пишут фанаты. Особенно раздражает сообщество тот факт, что ограничения затронут и ПК-версию, которая изначально не подчинялась требованиям ESRB.

Пользователи Reddit и форумов призывают к бойкоту, требуя вернуть «неприукрашенную реальность», которая, по их мнению, делала проект особенным.

Однако, как это часто бывает, призывы и действия не совпадают. В воскресенье вечером в игру одновременно играли более 13 000 человек — больше, чем в любой день мая. Утром в понедельник онлайн составлял свыше 7000 игроков. Более того, Ready or Not заняла 16-е место в чарте продаж Steam, чему немало способствовала 50% скидка на летней распродаже.

Цензура или адаптация? Вопрос остаётся открытым. Но одно ясно: Ready or Not вызвала бурю эмоций, и эту бурю уже не остановить.