Ready or Not получит масштабный патч: более 200 исправлений и улучшенный ИИ

Разработчики тактического шутера Ready or Not опубликовали 89-й блог о ходе работ и подтвердили: масштабное обновление уже на подходе. Несмотря на декабрьские праздники и перестройку внутренних процессов, команда готовит один из самых крупных патчей за последнее время.

Ключевой акцент сделан на исправлении ошибок — грядущее обновление включает свыше 200 правок. Существенно доработан искусственный интеллект бойцов SWAT, переработано поведение подозреваемых, а механика применения слезоточивого газа получила серьёзные изменения. Особенно заметны они будут на высоких уровнях сложности. Также обещано повышение общей визуальной чёткости изображения.

Отдельное внимание уделено техническим проблемам. Часть визуальных артефактов была связана с системой сборки версий. Разработчики исправляют недочёты в lightmaps — картах освещения, отвечающих за качество теней и света, — а также устраняют ошибки LOD, возникавшие при некорректном отображении моделей на разных дистанциях. Для этого студия перешла на новую систему сборки серверов.

Помимо исправлений, обновление принесёт новые функции: систему множественных креплений, упрощённый выбор миссий и снаряжения в быстрой игре и мультиплеере, а также несколько пока не раскрытых сюрпризов. Дата релиза и полный список изменений будут объявлены в ближайшие недели.