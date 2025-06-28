Ready or Not получит цензурный патч из-за консольных ограничений

Студия VOID Interactive раскрыла информацию о контентных изменениях, внесенных в игру Ready or Not для ее выхода на консолях. Команда подчеркивает, что изменения были минимальными и вносились только для того, чтобы соответствовать требованиям платформ, не нарушая реалистичной атмосферы игры.
Консольная версия получила рейтинг M от ESRB, рассчитанный на взрослую аудиторию. Несмотря на это, пришлось внести некоторые изменения, чтобы соответствовать техническим и этическим критериям, предъявляемым такими платформами, как PlayStation и Xbox. Часть этих изменений будет внесена и в версию для ПК - по техническим причинам и для совместимости с многопользовательским режимом.
Изменения затрагивают три основные области: экстремальное насилие, обнаженную натуру и изображение жестокого обращения с детьми - всегда с упором на сохранение общей тематики и соблюдение требований сертификации:
- Расчленение: по-прежнему присутствует, но с некоторыми ограничениями. Живых врагов по-прежнему можно изуродовать при попадании, но трупы больше не подвергаются дополнительной расчлененке. По словам студии, смысл в том, чтобы сохранить эффект от применения смертоносной силы без излишнего преувеличения.
- Визуальное отображение пыток: дизайн некоторых персонажей был смягчен, чтобы придать им менее графичный вид. Например, у замученного информатора на уровне Narcos все еще есть видимые раны, но они менее интенсивны.
- Нагота: мирные NPC и конкретный подозреваемый (в костюме ghillie) были частично прикрыты по сравнению с оригинальной версией.
- Насилие над детьми: единичное изменение было применено к сценарию Twisted Nerve, где анимация ребенка была изменена, чтобы показать состояние сна вместо припадка, который был сочтен слишком графически сильным для требуемых стандартов.
Зачем нужны видимые изменения и на ПК? По мнению студии, сохранение разных версий игры - одной для консолей и одной для ПК - чревато появлением багов, графических несоответствий и сложностей с будущими обновлениями. Кроме того, различия в визуальных активах и механике сделали бы невозможной кросс-игру, поскольку несовместимые версии мешали бы синхронизации игроков в сетевых матчах.
Шутер Ready Or Not выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S 15 июля.
Эхх мало того что консоли сами по себе не докомпьютеры так ещё и цензура с ними ещё жёстко обходится. А если серьёзно как же задрали эти недоумки, которые хотят чтобы все были как их жалкая кучка людей с комплексами.
"рейтинг M от ESRB, рассчитанный на взрослую аудиторию" - ну и зачем тогда цензурить? Среди взрослых обязательно найдутся ранимые утырки, которых что-то в игре оскорбит или заденет? Но зачем они вообще тогда будут запускать игру подобного рода?
Что бы оскорбиться и поплакать на реддите! 🤣
Хотел взять на распродаже, но видимо теперь игруля пойдет лесом
Цензура это конечно перебор, но и вы не преувеличивайте игра то хорошая , да и изменения минимальные, не думаю что вы собирались по убитым подозреваемым стрелять , да и то для рейтинга s лучше брать их живыми это и сложнее и интереснее даже, больше адреналина когда у вас шарики с перцовкой и тазеры а у подозреваемых огнестрел и броня, иут действительнои тактика начинает работать и осторожность и приходится действительно юзать девайсы , плюс игра поддерживает кучу модов, там жести больше чем в оригинале если вам хочется .
Мне эти кросс-криворукие в матчах не вперлись, а про несоответствие версий вообще бред собачий, пряморукие разработчики давно научились цензуру загонять слайдером в настройки.
Народ до сих пор сидит на этих сосольках? Выгоды вообще же ни какой!?!
почему это
Я сам заядлый пкшник, я люблю играть на клавомыши, но все равно готов признать что если человек играет не часто ,то консоль выгодное приобретение, заплатил один раз 50-70 к и ближайшие 5+- лет играешь спокойно в любые новинки так как разработчик обязательно оптимизирует игру под нее , на пк недавний апгрейд для сравнения мне обошёлся в 160 к только за начинку , и уже железо 40й серии не является топовым , уже вышла 50 со своими апскейлами и ии генерациями.
Как в эту игру вообще можно играть на консолях? Это же шутер, в котором критически важна точность стрельбы и быстрота реакции.
Консольщикам, а уже и некоторое время назад и ПК предложена функция автонаведения или помощь в этом. К тому же при большом желании можно и мышку подключить к консолям с тётей Клавой.
ты бы видел как с геймпадов они быстро наводятся прицелом да и стреляют. они уж давно надрочены на приставке в шутеры играть.
это вот если с компа сесть поиграть в стрелялку за приставку первый раз в жизни. то будет жопа 😂
Мда.. Фритюрники снова ущемились ?)
Ну, ладно. Я всё равно играю один, так что просто поставлю на скачивание версию из зеленого магазина. Думал когда-нибудь купить, предположительно на зимней распродажи, но раз такое дело, то пусть лежит скаченный билд до этого обновления, пока не соберусь играть.
Ну не настолько все критично , плюсом спасут моды если что , половину этих изменений никто бы и не заметил , не напиши об этом разработчики , жаль конечно , раньше игра чувтсвовалась острее , чего стоит уровень с университетом или клуб где звонят телефоны у гражданских .
Моды всё подправят , даже сейчас тот же visceral blood работает
Сосоле зло и рак индустрии!