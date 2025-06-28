Ready or Not получит цензурный патч из-за консольных ограничений

Студия VOID Interactive раскрыла информацию о контентных изменениях, внесенных в игру Ready or Not для ее выхода на консолях. Команда подчеркивает, что изменения были минимальными и вносились только для того, чтобы соответствовать требованиям платформ, не нарушая реалистичной атмосферы игры.

Консольная версия получила рейтинг M от ESRB, рассчитанный на взрослую аудиторию. Несмотря на это, пришлось внести некоторые изменения, чтобы соответствовать техническим и этическим критериям, предъявляемым такими платформами, как PlayStation и Xbox. Часть этих изменений будет внесена и в версию для ПК - по техническим причинам и для совместимости с многопользовательским режимом.

Изменения затрагивают три основные области: экстремальное насилие, обнаженную натуру и изображение жестокого обращения с детьми - всегда с упором на сохранение общей тематики и соблюдение требований сертификации:

Расчленение: по-прежнему присутствует, но с некоторыми ограничениями. Живых врагов по-прежнему можно изуродовать при попадании, но трупы больше не подвергаются дополнительной расчлененке. По словам студии, смысл в том, чтобы сохранить эффект от применения смертоносной силы без излишнего преувеличения.

Визуальное отображение пыток: дизайн некоторых персонажей был смягчен, чтобы придать им менее графичный вид. Например, у замученного информатора на уровне Narcos все еще есть видимые раны, но они менее интенсивны.

Нагота: мирные NPC и конкретный подозреваемый (в костюме ghillie) были частично прикрыты по сравнению с оригинальной версией.

Насилие над детьми: единичное изменение было применено к сценарию Twisted Nerve, где анимация ребенка была изменена, чтобы показать состояние сна вместо припадка, который был сочтен слишком графически сильным для требуемых стандартов.

Зачем нужны видимые изменения и на ПК? По мнению студии, сохранение разных версий игры - одной для консолей и одной для ПК - чревато появлением багов, графических несоответствий и сложностей с будущими обновлениями. Кроме того, различия в визуальных активах и механике сделали бы невозможной кросс-игру, поскольку несовместимые версии мешали бы синхронизации игроков в сетевых матчах.

Шутер Ready Or Not выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S 15 июля.