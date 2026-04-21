ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.9 1 473 оценки

Ready or Not снова в топе Steam: игроки вернулись после обновления и скидок

IKarasik IKarasik

Тактический шутер Ready or Not от студии VOID Interactive неожиданно переживает новый всплеск популярности. Спустя несколько лет после релиза игра вновь оказалась в числе самых прибыльных проектов Steam, заняв девятую строчку в чарте продаж.

Одной из ключевых причин роста интереса стала временная скидка в 50%, действующая до конца апреля. На фоне крупных новинок вроде Pragmata, Windrose и MOUSE возвращение проекта в топ выглядит особенно заметным.

Дополнительный импульс игре дало свежее DLC Boiling Point, вышедшее в марте. Расширение было тепло принято аудиторией и получило высокие оценки пользователей. В нем появились новые задания, а также косметические предметы, расширяющие возможности кастомизации.

Сочетание выгодной цены и нового контента привлекло в игру значительное количество пользователей, что позволило Ready or Not вновь напомнить о себе и закрепиться среди лидеров продаж платформы.

12
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
ratte88

Про цензуру и даунгрейд графики уже забыли? Сожрали гои, молодцы, не долго бухтели.

9
FairUlu

Дополнение закончится, и произойдёт отмена возврата?