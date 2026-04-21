Ready or Not снова в топе Steam: игроки вернулись после обновления и скидок

Тактический шутер Ready or Not от студии VOID Interactive неожиданно переживает новый всплеск популярности. Спустя несколько лет после релиза игра вновь оказалась в числе самых прибыльных проектов Steam, заняв девятую строчку в чарте продаж.

Одной из ключевых причин роста интереса стала временная скидка в 50%, действующая до конца апреля. На фоне крупных новинок вроде Pragmata, Windrose и MOUSE возвращение проекта в топ выглядит особенно заметным.

Дополнительный импульс игре дало свежее DLC Boiling Point, вышедшее в марте. Расширение было тепло принято аудиторией и получило высокие оценки пользователей. В нем появились новые задания, а также косметические предметы, расширяющие возможности кастомизации.

Сочетание выгодной цены и нового контента привлекло в игру значительное количество пользователей, что позволило Ready or Not вновь напомнить о себе и закрепиться среди лидеров продаж платформы.