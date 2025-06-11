Шутер Ready Or Not выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S 15 июля

Предзаказы уже открыты в цифровых магазинах обеих платформ. По словам Криса Стоуна, руководителя VOID Interactive, этот релиз завершает многолетний цикл разработки – от раннего доступа до полного выпуска на ПК и теперь консолях.

На старте консольные версии включат восемнадцать миссий для одиночного прохождения или кооператива до пяти участников. Дополнительно добавятся две новые операции из бесплатного дополнения Los Sueños Stories, которое одновременно выйдет и на ПК. Платные DLC предложат шесть дополнительных уровней, включая миссии с вертолётом UH-60 в Dark Waters.

Игроки смогут детально настраивать экипировку отряда SWAT: бронезащиту, оружие и тактическое снаряжение, соответствующее реальным аналогам. За предзаказ предоставят три вида эксклюзивного оружия: гранатомёт M32A1, пистолет MK-V и дробовик 590M. Владельцы ПК-версии получат это оружие бесплатно с обновлением.