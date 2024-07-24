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Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Другой симулятор, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.9 874 оценки

Состоялся релиз дополнения Home Invasion для Ready or Not

AceTheKing
Новости

Cтудия VOID Interactive объявила о релизе дополнения Home Invasion для игры Ready or Not. Действие Home Invasion происходит на новых картах в городе Лос-Суэньос, на который обрушился ураган, в результате чего весь регион погрузился в хаос. В дополнении появились новые карты:

  • Greenside - в которой вам предстоит найти убежище для группы горожан, недавно оставшихся без крова из-за урагана;
  • Redwood - в которой вам предстоит остановить мародеров, обшаривающих заброшенные дома;
  • 213 Park - в которой вам предстоит справиться с возрождением бандитской активности.

Кроме того, студия подробнее рассказала о том, что будет доступно игрокам:

  • Оружие DLC: Бесплатно для всех игроков;
  • Карты DLC: Бесплатно в многопользовательском режиме, если у владельца лобби есть DLC;
  • Косметика DLC: Требуется покупка DLC (за исключением балаклав и новых вариантов камуфляжа для косметики базовой игры);
  • Владельцы Supporter Edition получат дополнение бесплатно.

Ready or Not вышла 13 декабря 2023 года на PC.

6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
MrGamerDad

Подозреваемые всё такие же бессмертные и не боятся пули в ногу?

3
Cliffhyde

хз, у меня только так от шальной пули умирали, в миссии в отеле, где были снайперы, полегло их у меня не мало

1
MrGamerDad Cliffhyde

Для меня миссия в отеле была самая сложная, даже сложнее, чем туннели картеля. Пришлось всей команде дать щиты, тяжелую броню, чтобы в спину не простреливали в коридорах, в каждую комнату по флешке кидать и вообще вести себя максимально аккуратно. Но я проходил до фикса ИИ, когда боты еще сквозь стены убивали

0
Бубличный магнат

абсолютно верно. а еще присутствует ощущение, что разрабы наоборот выкрутили ИИ, вместо того чтобы их пофиксить. Особенно на карте Narkos.

0