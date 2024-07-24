Состоялся релиз дополнения Home Invasion для Ready or Not

Cтудия VOID Interactive объявила о релизе дополнения Home Invasion для игры Ready or Not. Действие Home Invasion происходит на новых картах в городе Лос-Суэньос, на который обрушился ураган, в результате чего весь регион погрузился в хаос. В дополнении появились новые карты:

Greenside - в которой вам предстоит найти убежище для группы горожан, недавно оставшихся без крова из-за урагана;

Redwood - в которой вам предстоит остановить мародеров, обшаривающих заброшенные дома;

213 Park - в которой вам предстоит справиться с возрождением бандитской активности.

Кроме того, студия подробнее рассказала о том, что будет доступно игрокам:

Оружие DLC: Бесплатно для всех игроков;

Карты DLC: Бесплатно в многопользовательском режиме, если у владельца лобби есть DLC;

Косметика DLC: Требуется покупка DLC (за исключением балаклав и новых вариантов камуфляжа для косметики базовой игры);

Владельцы Supporter Edition получат дополнение бесплатно.

Ready or Not вышла 13 декабря 2023 года на PC.