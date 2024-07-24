Состоялся релиз дополнения Home Invasion для Ready or Not

Cтудия VOID Interactive объявила о релизе дополнения Home Invasion для игры Ready or Not. Действие Home Invasion происходит на новых картах в городе Лос-Суэньос, на который обрушился ураган, в результате чего весь регион погрузился в хаос. В дополнении появились новые карты:
- Greenside - в которой вам предстоит найти убежище для группы горожан, недавно оставшихся без крова из-за урагана;
- Redwood - в которой вам предстоит остановить мародеров, обшаривающих заброшенные дома;
- 213 Park - в которой вам предстоит справиться с возрождением бандитской активности.
Кроме того, студия подробнее рассказала о том, что будет доступно игрокам:
- Оружие DLC: Бесплатно для всех игроков;
- Карты DLC: Бесплатно в многопользовательском режиме, если у владельца лобби есть DLC;
- Косметика DLC: Требуется покупка DLC (за исключением балаклав и новых вариантов камуфляжа для косметики базовой игры);
- Владельцы Supporter Edition получат дополнение бесплатно.
Ready or Not вышла 13 декабря 2023 года на PC.
Подозреваемые всё такие же бессмертные и не боятся пули в ногу?
хз, у меня только так от шальной пули умирали, в миссии в отеле, где были снайперы, полегло их у меня не мало
Для меня миссия в отеле была самая сложная, даже сложнее, чем туннели картеля. Пришлось всей команде дать щиты, тяжелую броню, чтобы в спину не простреливали в коридорах, в каждую комнату по флешке кидать и вообще вести себя максимально аккуратно. Но я проходил до фикса ИИ, когда боты еще сквозь стены убивали
абсолютно верно. а еще присутствует ощущение, что разрабы наоборот выкрутили ИИ, вместо того чтобы их пофиксить. Особенно на карте Narkos.