Состоялся релиз консольной версии SWAT-шутера Ready Or Not

Ready or Not — захватывающий симулятор бойца спецназа. Экипируйтесь реалистичным снаряжением и выполняйте задания на основе реальных сюжетов. Продумывайте каждый шаг. Пули противников достоверно пробивают стены, мебель и тела, так что смотрите по сторонам.

Боритесь с преступностью вместе с друзьями. Кросс-игра позволяет выполнять задания в команде до пяти игроков с любых платформ. Договаривайтесь и прикрывайте друг друга, чтобы успешно проходить задания.

Консольная версия получила весь контент и миссии с ПК-версии. Также есть поддержка Dualsense и 4К при 60 FPS.