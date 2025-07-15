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об игре
Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.9 1 262 оценки

Состоялся релиз консольной версии SWAT-шутера Ready Or Not

Solstice Solstice

Ready or Not — захватывающий симулятор бойца спецназа. Экипируйтесь реалистичным снаряжением и выполняйте задания на основе реальных сюжетов. Продумывайте каждый шаг. Пули противников достоверно пробивают стены, мебель и тела, так что смотрите по сторонам.

Боритесь с преступностью вместе с друзьями. Кросс-игра позволяет выполнять задания в команде до пяти игроков с любых платформ. Договаривайтесь и прикрывайте друг друга, чтобы успешно проходить задания.

Консольная версия получила весь контент и миссии с ПК-версии. Также есть поддержка Dualsense и 4К при 60 FPS.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Tiger Goose

А ещё сегодня игра вышла в Epic Games Store.

ka27

Вспомнился припев Ready Or Not: