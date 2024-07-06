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Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Другой симулятор, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.9 861 оценка

Создатели Ready or Not показали тизер-трейлер предстоящего дополнения Home Invasion

AceTheKing
Новости

Сегодня студия VOID Interactive поделилась тизером предстоящего дополнения Home Invasion для игры Ready or Not.

Home Invasion - предстоящее платное дополнение для игры. Но одновременно с его выходом игра получит и бесплатное дополнение, которое станет доступно всем владельцам игры. Кроме того, разработчики сообщили, что если пользователь-хост владеет DLC-картой, то другие игроки смогут подключиться к нему, даже если у них нет дополнения.

Игра Ready or Not вышла 13 декабря 2023 года на PC.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ze1n_82

не понятно)) дикие гуси напали?

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