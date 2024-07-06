Создатели Ready or Not показали тизер-трейлер предстоящего дополнения Home Invasion

Сегодня студия VOID Interactive поделилась тизером предстоящего дополнения Home Invasion для игры Ready or Not.
Home Invasion - предстоящее платное дополнение для игры. Но одновременно с его выходом игра получит и бесплатное дополнение, которое станет доступно всем владельцам игры. Кроме того, разработчики сообщили, что если пользователь-хост владеет DLC-картой, то другие игроки смогут подключиться к нему, даже если у них нет дополнения.
Игра Ready or Not вышла 13 декабря 2023 года на PC.
не понятно)) дикие гуси напали?