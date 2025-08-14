Тактический шутер Ready or Not готовит для фанатов неожиданный поворот — игру адаптируют для виртуальной реальности. Мод Ready or Not VR создаётся совместно студией Virtual Reality Oasis и известным моддером Kitt и будет доступен бесплатно в официальном магазине модификаций. Главная цель — перенести привычную механику плоского экрана в полностью иммерсивное VR-пространство.

Модификация предлагает новые способы взаимодействия с игрой: перезарядка оружия, управление снаряжением для подавления беспорядков и командование отрядом через жесты рук. Игроки смогут использовать портативный планшет для управления миссиями, настраивать комплект снаряжения с патронами и сумками, а также отдавать команды своей команде через движения рук.

Разработчики обещают в будущем добавить поддержку левшей, новые виды оружия, включая гранатометы, и расширить совместимость с VR-контроллерами. Однако авторы предупреждают, что модификация очень требовательна к железу и потребует мощного игрового ПК для плавной работы.

Ready or Not активно поддерживается не только студией, но и мод-сообществом, и трейлер VR-версии уже продемонстрировал впечатляющий уровень погружения. Точная дата релиза пока не объявлена, но запуск ожидается скоро, а разработчики призывают следить за обновлениями.