Тактический шутер Ready Or Not вернули в магазин Steam, после случайного удаления со стороны сотрудника Valve ©

Популярный тактический шутер Ready or Not из раннего доступа был снят с продажи в Steam более чем на час.

Это вызвало недоумение даже у разработчиков, которые после удаления игры из продажи написали в Steam следующее сообщение:

Руководство было поставлено в известность о проблеме, и в настоящее время мы выясняем, что именно произошло. Пожалуйста, продолжайте обсуждать проблему в этой теме, чтобы не засорять остальную часть форума.

Во время отключения игры один из разработчиков прокомментировал, что они пытаются определить, была ли это техническая проблема или другая юридическая проблема, подобная ситуации 2022 года, когда игра была удалена из-за иска DMCA. Забавно, но если в том случае они изначально ошибочно определили, что за удалением игры стоит проблема с бэкэндом Steam, то в этот раз причиной стало нечто похожее. В последнем обновлении по этому делу один из разработчиков объяснил:

Ага! К счастью. Это была ошибка со стороны Steam, они обновили страницу нашего магазина, основываясь на некоторых запрошенных изменениях от рейтинговой комиссии страны, и просто нажали не на ту кнопку. Простая ошибка.

Такие незначительные изменения иногда происходят на странице и обычно незаметны, но в данном случае они были очень заметны. Это было особенно заметно отчасти из-за того, что Ready or Not вызывала споры в связи с упоминанием возможности создания уровня в школе в прошлом. Эта тема является весьма болезненной, учитывая количество случаев стрельбы в школах США и продолжающиеся дебаты о роли спецназа и полицейских в этих случаях.

Ready or Not вышла в раннем доступе в начале 2022 года, получив высокие оценки за тактическую игру с оружием и создание опыта работы в стиле SWAT.