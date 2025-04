Тактический шутер Ready or Not выйдет на консолях PS5 и Xbox Series X/S летом 2025 года

VOID Interactive оказала новый трейлер Ready or Not был во время мероприятия Galaxies Showcase 2025.

Ready or Not ставит вас на место современных отрядов SWAT, отправляемых во враждебные ситуации, где вы пытаетесь не нажимать на курок как можно чаще и брать преступников живыми, следуя надлежащим правилам ведения боя. Врываться с оружием наперевес — это быстрый путь к провалу миссии, и именно здесь в игру вступает тактическая сторона геймплея Ready or Not.

Впервые выпущенная в раннем доступе в декабре 2021 года, Ready or Not выпустила свою полную версию 1.0 два года спустя, в декабре 2023 года. Теперь, спустя чуть больше года после этого запуска, она почти готова к дебюту на консолях.

VOID Interactive прошла долгий путь с Ready or Not, впервые анонсировав игру еще в 2017 году. У нее также было немало проблем на этом пути, например, временное удаление из Steam из-за нарушения прав на товарный знак и споры вокруг уровня в игре, изображающего угрозу взрыва в школе, что побудило команду разработчиков сделать заявление.

Ни одна из проблем не помешала Ready or Not получить рейтинг «Очень положительный» в Steam по более чем 180 000 отзывов пользователей. Будет интересно посмотреть, как игроки на консолях отреагируют на игру, и все, кто заинтересован, могут поспешить к своим игровым устройствам, чтобы добавить игру в список желаний прямо сейчас.