Технические проблемы и скромный контент омрачили выход первого DLC для Ready or Not

Недавно вышедшее дополнение Home Invasion для тактического шутера Ready or Not оказалось в центре внимания игрового сообщества. Однако этот релиз вызвал противоречивые отзывы, разделив фанатов на два лагеря.

Значительная часть игроков выразила разочарование скромным наполнением DLC. Они отмечают, что новый контент ограничен по объёму, а прохождение дополнительных миссий, по их словам, занимает всего несколько часов. Вдобавок к этому, некоторые пользователи столкнулись с техническими проблемами: после установки DLC участились случаи вылетов, а общая производительность игры заметно снизилась.

Однако у Home Invasion нашлись и свои поклонники. Об этом свидетельствует тот факт, что более половины пользовательских обзоров в Steam (а именно 54%) оказались положительными. Эти игроки высоко оценили новые задания по проникновению в помещения и выразили благодарность разработчикам за продолжающуюся поддержку Ready or Not.

Также стоит отметить, что одновременно с выходом платного DLC игра получила и бесплатное обновление. Оно не только исправило множество ошибок, включая проблемы с искусственным интеллектом и расчётом урона, но и обновило игровой движок до версии Unreal Engine 5.3.