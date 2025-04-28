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Ready Or Not 17.12.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.9 1 168 оценок

Трейлер нейросетевой озвучки Ready or Not от студии DarkSpeech

DarkSpeech DarkSpeech

Команда DarkSpeech продолжает удивлять игровое сообщество, на этот раз представив трейлер нейросетевой русской озвучки для тактического шутера Ready or Not.

Специально для фанатов проекта был подготовлен трейлер, позволяющий оценить качество новой озвучки. Внимание уделено не только чёткости и естественности голосов, но и их эмоциональной составляющей – каждая реплика звучит так, будто её произносит живой человек, а не алгоритм.

Студия с радостью выслушает мнение сообщества: как вам новый подход к озвучке? Какие моменты в демонстрации произвели наибольшее впечатление? Делитесь своими мыслями в комментариях – ваша обратная связь важна для дальнейшего развития проекта!

В заключение стоит отметить: если демонстрация получит значительную поддержку игроков, студия готова рассмотреть возможность озвучить проект. Все заинтересованные стороны могут следить за обновлениями, где будет публиковаться актуальная информация о развитии проекта.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Fraips

Как будто не хватает эмоций в голосе,звучаят некоторые фразы "пусто" как то.А в целом так то не плохо,было бы здорово полную версию услышать в будующем.
А вообще я как фанат серии SWAT 4 рекомендовал бы обратить внимание на дубляж в этой игре.Как по мне он шикарный был прям,даже бриффинги перед миссией было интересно слушать,плюс у каждой миссии был свой сюжет или какая-нибудь предыстория.

2
DarkSpeech

Мы сами фанаты SWAT 4, очень любим этот тактический шутер. А Ready or Not это прям эталонное продолжение.

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k0les0

Хорошо, когда есть команда

1
DarkSpeech

Спасибо за комментарий!

С уважением, команда DS

Пользователь ВКонтакте

Зачем там озвучка? Это же не сюжетная игра // Андрей Абрамов

HitHandzo

Было бы неплохо, надеюсь возьметесь и доделаете данный проект.

DarkSpeech

Все зависит от фитбека аудитории данной игры.

Мы планируем ее взять в разработку и включить в список дорожной карты как смежный проект меж Mass Effect .

С уважением, команда DS

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