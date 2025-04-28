Трейлер нейросетевой озвучки Ready or Not от студии DarkSpeech

Команда DarkSpeech продолжает удивлять игровое сообщество, на этот раз представив трейлер нейросетевой русской озвучки для тактического шутера Ready or Not.
Специально для фанатов проекта был подготовлен трейлер, позволяющий оценить качество новой озвучки. Внимание уделено не только чёткости и естественности голосов, но и их эмоциональной составляющей – каждая реплика звучит так, будто её произносит живой человек, а не алгоритм.
Студия с радостью выслушает мнение сообщества: как вам новый подход к озвучке? Какие моменты в демонстрации произвели наибольшее впечатление? Делитесь своими мыслями в комментариях – ваша обратная связь важна для дальнейшего развития проекта!
В заключение стоит отметить: если демонстрация получит значительную поддержку игроков, студия готова рассмотреть возможность озвучить проект. Все заинтересованные стороны могут следить за обновлениями, где будет публиковаться актуальная информация о развитии проекта.
Как будто не хватает эмоций в голосе,звучаят некоторые фразы "пусто" как то.А в целом так то не плохо,было бы здорово полную версию услышать в будующем.
А вообще я как фанат серии SWAT 4 рекомендовал бы обратить внимание на дубляж в этой игре.Как по мне он шикарный был прям,даже бриффинги перед миссией было интересно слушать,плюс у каждой миссии был свой сюжет или какая-нибудь предыстория.
Мы сами фанаты SWAT 4, очень любим этот тактический шутер. А Ready or Not это прям эталонное продолжение.
Хорошо, когда есть команда
Спасибо за комментарий!
С уважением, команда DS
Зачем там озвучка? Это же не сюжетная игра // Андрей Абрамов
Было бы неплохо, надеюсь возьметесь и доделаете данный проект.
Все зависит от фитбека аудитории данной игры.
Мы планируем ее взять в разработку и включить в список дорожной карты как смежный проект меж Mass Effect .
С уважением, команда DS