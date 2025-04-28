Трейлер нейросетевой озвучки Ready or Not от студии DarkSpeech

Команда DarkSpeech продолжает удивлять игровое сообщество, на этот раз представив трейлер нейросетевой русской озвучки для тактического шутера Ready or Not.

Специально для фанатов проекта был подготовлен трейлер, позволяющий оценить качество новой озвучки. Внимание уделено не только чёткости и естественности голосов, но и их эмоциональной составляющей – каждая реплика звучит так, будто её произносит живой человек, а не алгоритм.

Студия с радостью выслушает мнение сообщества: как вам новый подход к озвучке? Какие моменты в демонстрации произвели наибольшее впечатление? Делитесь своими мыслями в комментариях – ваша обратная связь важна для дальнейшего развития проекта!

В заключение стоит отметить: если демонстрация получит значительную поддержку игроков, студия готова рассмотреть возможность озвучить проект. Все заинтересованные стороны могут следить за обновлениями, где будет публиковаться актуальная информация о развитии проекта.