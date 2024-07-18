В новом трейлере дополнения Home Invasion для Ready or Not назвали дату выхода

В последнее время игра Ready or Not набирает обороты. Многопользовательский шутер набрал 88 % положительных оценок в Steam и получил около 150 000 отзывов. Теперь авторы собираются расширить его возможности благодаря новому DLC под названием Home Invasion, и Void Interactive объявила, когда игроки смогут получить его в свои руки.

Home Invasion перенесет действие SWAT на совершенно новый набор карт, объединенных одной общей темой. На город Лос-Суэньос, где происходит действие игры Ready or Not, обрушился ураган, в результате чего весь регион погрузился в хаос. К счастью, в этом шутере вам предстоит помочь разобраться с ситуацией, и в нескольких новых миссиях вы и ваши друзья окажетесь в напряженной ситуации, чтобы попытаться восстановить порядок в городе.

Среди миссий - Greenside, в которой вам предстоит найти убежище для группы горожан, недавно оставшихся без крова из-за урагана, Redwood, в которой вам предстоит остановить мародеров, обшаривающих заброшенные дома, и 213 Park - в которой вам предстоит справиться с возрождением бандитской активности. Вместе с новыми миссиями в игре появится несколько новых видов оружия, ориентированных на ведение ближнего боя в узких помещениях.

Все это призвано дать новый тактический опыт для реалистичного шутера, с погодными условиями и прочим, с чем придется иметь дело в этих разрушенных штормом районах города. Если вы хотите погрузиться в новое DLC, вам не придется долго ждать: Ready or Not: Home Invasion выйдет во вторник, 23 июля, и будет продаваться по цене $9,99 / €9,99.