В июле на PlayStation 5 и Xbox Series X|S вышел Ready or Not — мрачный и жестокий тактический шутер про будни полицейского спецназа. Изначально игра была доступна только на ПК, где у нее сформировалась преданная фанатская база. Но релиз на консолях обрушил рейтинг шутера, а геймеры устроили скандал.
Спустя две недели после выхода на PS5 и Xbox Series X|S пользователи на ПК столкнулись с ухудшением графики в Ready or Not. Качество текстур, теней и освещения стало хуже. И владельцы ПК не могут «откатить» эти изменения.
В PC-версии Ready or Not ухудшили графику - после выхода на консолях
В июле на PlayStation 5 и Xbox Series X|S вышел Ready or Not — мрачный и жестокий тактический шутер про будни полицейского спецназа. Изначально игра была доступна только на ПК, где у нее сформировалась преданная фанатская база. Но релиз на консолях обрушил рейтинг шутера, а геймеры устроили скандал.
Консольщики схавают, вместе с 30 FPS
При чем тут консольщики, если хуже стало на пк-версии?
Просто вспомни моменты по типу вотч догса , консольки не вывезли изначальный графоний и пришлось сильно даунгредить, а тут как написал Kamishini1993 выше
В случае с вотч догс, он на пк изначально вышел с порезанным графоном. Хороший графон мы видели только в трейлерах.
А тут игра (Ready or Not) вышла на пк уже давно (в 2023), имела нормальную графику и ее вдруг порезали в угоду консолям. О таком я еще никогда не слышал)
Вероятнее всего сони постарались, они часто требуют чтобы на других платформах игра выглядела так же как у них
при этом экзы(бывшие) сони XD.
Была мыльная опера с засветами, стала нормальная видимость. Убрали дешёвый киношный фильтр, а не ухудшили графику. В тактическом шутере важнее видеть цели, а не ловить пересветы на пол экрана. Игроки требуют реализм, а потом плачут когда убирают голливудскую цветокоррекцию ради лучшей читаемости сцены. Вой на пустом месте.
Пипец, консоли 2020 года, не потянули экспириенс gtx 1060
Ну блин опять всё из-за консольшиков. Их консоли даже такую простенькую игру не тянут?))
И кто мне после этого посмеет сказать, что консоли не тормозят развитие игровой индустрии? А ведь я всегда об этом говорил.
И как всегда псишники страдают из-за желания сэкономить на качественном железе платформодержателями консолей.
oof, еще и все темы удалили в центре сообщества, остались закрытые закрепленные
Нажми на слово "general". Это в меню справа.
Решил почитать отзывы, там больше оказывается говорят что сделали жёсткую цензуру
Казалось бы ниже уже падать некуда, но не тут-то было.