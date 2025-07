В PC-версии Ready or Not ухудшили графику - после выхода на консолях

В июле на PlayStation 5 и Xbox Series X|S вышел Ready or Not — мрачный и жестокий тактический шутер про будни полицейского спецназа. Изначально игра была доступна только на ПК, где у нее сформировалась преданная фанатская база. Но релиз на консолях обрушил рейтинг шутера, а геймеры устроили скандал.



Спустя две недели после выхода на PS5 и Xbox Series X|S пользователи на ПК столкнулись с ухудшением графики в Ready or Not. Качество текстур, теней и освещения стало хуже. И владельцы ПК не могут «откатить» эти изменения.