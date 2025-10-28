В Ready or Not игроки предпочитают стрелять, а не арестовывать - представлена свежая статистика

Разработчики тактического шутера Ready or Not представили новый трейлер, посвящённый «ежеквартальной статистике» за 2025 год, и цифры в нём говорят сами за себя. Согласно данным студии, игроки за последние месяцы пресекли поставки 4,2 миллиона тонн запрещённых веществ и освободили 821 миллион заложников.

Однако наибольшее внимание привлекла статистика по взаимодействию с преступниками. За отчётный период пользователи арестовали 427 миллионов бандитов, но при этом ликвидировали более 1,3 миллиарда — почти втрое больше. Судя по всему, большинство игроков в Ready or Not предпочитают решать проблемы силовыми методами, а не соблюдать протокол задержания.

В конце ролика разработчики призвали всех желающих вступить в ряды спецназа вымышленного города Лос-Суэнос, где, судя по статистике, преступность всё ещё зашкаливает.

На сегодняшний день Ready or Not доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а общий тираж игры превысил 13 миллионов копий. Консольные версии, вышедшие летом вместе с масштабным обновлением, мгновенно привлекли миллионы новых игроков.