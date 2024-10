В сеть слили тизер консольной версии Ready or Not, которая выйдет "скоро"

Независимая команда разработчиков из студии VOID Interactive несколько лет назад выпустила тактический шутер Ready or Not, который стал достойным продолжением идей вдумчивого геймплея, характерного для Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Проект покинул ранний доступ на ПК в Steam в конце прошлого года, что закрепило его успех, однако на этом авторы не планируют останавливаться. Впереди запланирована долгосрочная поддержка шутера контентными обновлениями, а также выпуск консольной версии игры. На релиз Ready or Not для PlayStation и Xbox намекает недавняя утечка тизера.

В сети появился небольшой ролик, подписанный как "анонс Ready or Not для консолей". В видео показано, как несколько оперативников неожиданно прерывают зачистку здания от террористов и решают отдохнуть за игрой на консоли. На экране телевизора появляется название шутера.

Судя по всему, это ранняя версия анонсирующего тизера консольной версии Ready or Not, которая просочилась в сеть из-за взлома студии хакерской группой в апреле этого года. Похоже, злоумышленники начали выкладывать в открытый доступ похищенные файлы, среди которых оказался и незавершённый ролик. Файл с тизером датирован мартом 2024 года, как раз перед тем, как была взломана команда разработчиков. Так что официального анонса, вероятно, ждать осталось недолго.